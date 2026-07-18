Ação da Prefeitura de Jaboatão para retirar comerciantes das calçadas termina em tumulto

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Vídeos mostram correria durante fiscalização no entorno do Mercado das Mangueiras; prefeitura diz que operação marca nova etapa do ordenamento urbano.

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Uma ação de ordenamento urbano realizada pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes terminou em tumulto nas imediações do Mercado das Mangueiras, em Prazeres, na manhã deste sábado (18).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram correria durante a retirada de mercadorias de comerciantes que ocupavam calçadas e vias públicas no entorno do mercado. As imagens também registram policiais militares utilizando spray de pimenta durante a confusão.

Ainda de acordo com as imagens, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental aparecem recolhendo produtos expostos pelos comerciantes e colocando as mercadorias em um caminhão. A ação gerou reação de trabalhadores e de pessoas que acompanhavam a fiscalização, resultando em momentos de tensão no local.

Segundo a Prefeitura do Jaboatão, a operação integra uma nova etapa do trabalho de ordenamento urbano realizado no entorno dos mercados públicos do município. A gestão informou que, desde o fim de 2025, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental vinha promovendo ações educativas junto aos comerciantes ambulantes, com distribuição de panfletos e orientações sobre a legislação que proíbe a ocupação de calçadas e vias públicas para atividades comerciais sem a devida autorização.

De acordo com a administração municipal, após esse período de conscientização e de advertências, o município iniciou a fase de fiscalização, que inclui o recolhimento de mercadorias instaladas irregularmente em áreas destinadas à circulação de pedestres.

"A Prefeitura reforça que ruas e calçadas são espaços públicos e devem permanecer desobstruídos, garantindo o direito de ir e vir da população, além de assegurar acessibilidade, segurança e mobilidade urbana", afirmou a gestão em nota.

A administração municipal acrescentou que as ações de ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, "sempre pautadas pelo diálogo, pela orientação e pelo cumprimento da legislação".

A reportagem do Jornal do Commercio procurou a Polícia Militar de Pernambuco para saber se houve registro de ocorrência, feridos ou detidos durante a operação e aguarda retorno da corporação. O texto será atualizado caso haja manifestação.

Confira a nota da Prefeitura de Jaboatão, na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que a ação realizada neste sábado (18), nas imediações do Mercado das Mangueiras, integra uma nova etapa do trabalho de ordenamento urbano no entorno dos mercados públicos do município.

Desde o fim de 2025, equipes da Secretaria vêm desenvolvendo ações educativas junto aos comerciantes ambulantes, com a distribuição de panfletos e orientações sobre a legislação vigente, que proíbe a ocupação de calçadas e vias públicas para atividades comerciais sem a devida autorização.

Após esse período de conscientização e de advertências, o município deu início à fase de fiscalização, com o recolhimento de mercadorias instaladas irregularmente em áreas destinadas à circulação de pedestres.

A Prefeitura reforça que ruas e calçadas são espaços públicos e devem permanecer desobstruídos, garantindo o direito de ir e vir da população, além de assegurar acessibilidade, segurança e mobilidade urbana.

As ações de ordenamento continuarão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, sempre pautadas pelo diálogo, pela orientação e pelo cumprimento da legislação."