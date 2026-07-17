Princípio de incêndio no Centro do Recife deixa cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17)
Chamas começaram uma sala comercial na Rua do Riachuelo e foram controladas antes da chegada dos bombeiros; não houve registro de vítimas graves
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Um princípio de incêndio em uma sala comercial na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), sendo quatro por inalação de fumaça.
Sem registro de estado grave de saúde, as vítimas foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda e para um hospital particular. O Corpo de Bombeiros realizou vistoria no local e o acesso ao prédio já foi liberado.
Possível causa do incêndio
A reportagem da TV Jornal acompanhou a ocorrência e apurou que a suspeita inicial é de que o princípio de incêndio tenha sido provocado por um disjuntor que alimentava o sistema de ar-condicionado de uma emissora de rádio instalada no edifício.
Uma moradora do edifício relatou que as pessoas deixaram o prédio às pressas após serem alertadas sobre o incêndio. "As pessoas começaram a avisar e descobri que estava tendo um incêndio em cima do meu apartamento. Vi muita cliente passando mal. Tinha muita fumaça, parecia um nevoeiro".
Chamas controladas
Sete viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram enviadas ao local, mas as chamas já haviam sido controladas por funcionários por meio do uso de extintores de incêndio antes da chegada.
As equipes realizaram o atendimento às vítimas, fizeram a vistoria do imóvel e eliminaram os riscos imediatos antes de encerrar a ocorrência. De acordo com a corporação, não houve registro de vítimas em estado grave.
Quatro vítimas, sendo uma mulher de 39 anos, uma mulher de 40 anos, um homem de 68 anos e um homem de 33 anos apresentaram sintomas de inalação de fumaça e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda.
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Na correria, uma mulher de 53 anos sofreu uma queda da própria altura e foi encaminhada a um hospital particular do Recife.Oacesso ao prédio foi liberado para moradores e trabalhadores que atuam no edifício.