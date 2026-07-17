Dom Muniz esclarece fala sobre obras da Basílica do Carmo após repercussão durante festa da padroeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bispo emérito afirmou que comentário dirigido ao prefeito Victor Marques foi feito em tom de brincadeira e negou qualquer crítica à gestão municipal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O bispo emérito da Arquidiocese de Maceió, dom Antônio Muniz Fernandes, divulgou uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira (17) após a repercussão de uma fala feita durante a celebração da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife.

Na manifestação, o religioso afirmou que seu comentário sobre as obras no entorno da Basílica do Carmo foi feito em tom de descontração e sem intenção de cobrar ou criticar a Prefeitura do Recife.

A declaração ocorreu na quinta-feira (16), durante a missa solene em homenagem à padroeira. Ao se dirigir ao prefeito Victor Marques (PCdoB), dom Muniz brincou sobre o andamento das intervenções no local e pediu que a área estivesse pronta até o dia 15 de novembro.

“Eu voltei a morar aqui depois de 30 anos que saí. Eu voltei para minha casa. E o senhor precisa fazer a limpeza que foi prometida para a casa ficar bonita. Eu estou de olho, e estou esperando. Então, para o dia 15 de novembro, nós queremos esta casa limpa e polida”, afirmou.

Após a repercussão da fala, o religioso divulgou uma nota na qual ressaltou que a manifestação ocorreu em clima de fraternidade e bom humor. “Considero necessário esclarecer que minha fala foi proferida em tom de bom humor e fraternidade, sem qualquer intenção de representar crítica à Prefeitura do Recife”, afirmou.

No texto, dom Muniz também destacou a relação institucional entre a Arquidiocese, a Ordem Carmelita e a gestão municipal, além de reconhecer os esforços para viabilizar a requalificação da Basílica de Nossa Senhora do Carmo.

Segundo ele, trata-se de uma intervenção complexa, que depende do cumprimento de etapas técnicas e legais e da atuação conjunta de órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico.

Obras de requalificação

A Prefeitura do Recife informou que as obras de requalificação do Pátio do Carmo e do entorno da Basílica serão retomadas após o encerramento da programação da festa da padroeira. A intervenção contempla uma área de cerca de 6 mil metros quadrados e prevê investimentos de R$ 5,8 milhões.

Entre os serviços previstos estão a recuperação de calçadas, nova pavimentação, ampliação da acessibilidade, recomposição da fachada do Convento do Carmo, implantação de infraestrutura elétrica, iluminação cênica da Basílica e restauração do piso em pedra portuguesa.

De acordo com a gestão municipal, a recuperação da fachada da Basílica será iniciada posteriormente, após a conclusão dos trâmites e aprovações junto aos órgãos de preservação do patrimônio, incluindo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Nas redes sociais, o ex-prefeito João Campos (PSB), responsável pelo anúncio do projeto em 2025, também destacou a continuidade das intervenções. Segundo ele, as obras seguem o cronograma acordado com a administração da Basílica e com os órgãos de patrimônio.