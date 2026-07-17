Dom Muniz esclarece fala sobre obras da Basílica do Carmo após repercussão durante festa da padroeira
Bispo emérito afirmou que comentário dirigido ao prefeito Victor Marques foi feito em tom de brincadeira e negou qualquer crítica à gestão municipal
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O bispo emérito da Arquidiocese de Maceió, dom Antônio Muniz Fernandes, divulgou uma nota de esclarecimento nesta sexta-feira (17) após a repercussão de uma fala feita durante a celebração da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife.
Na manifestação, o religioso afirmou que seu comentário sobre as obras no entorno da Basílica do Carmo foi feito em tom de descontração e sem intenção de cobrar ou criticar a Prefeitura do Recife.
A declaração ocorreu na quinta-feira (16), durante a missa solene em homenagem à padroeira. Ao se dirigir ao prefeito Victor Marques (PCdoB), dom Muniz brincou sobre o andamento das intervenções no local e pediu que a área estivesse pronta até o dia 15 de novembro.
“Eu voltei a morar aqui depois de 30 anos que saí. Eu voltei para minha casa. E o senhor precisa fazer a limpeza que foi prometida para a casa ficar bonita. Eu estou de olho, e estou esperando. Então, para o dia 15 de novembro, nós queremos esta casa limpa e polida”, afirmou.
Após a repercussão da fala, o religioso divulgou uma nota na qual ressaltou que a manifestação ocorreu em clima de fraternidade e bom humor. “Considero necessário esclarecer que minha fala foi proferida em tom de bom humor e fraternidade, sem qualquer intenção de representar crítica à Prefeitura do Recife”, afirmou.
No texto, dom Muniz também destacou a relação institucional entre a Arquidiocese, a Ordem Carmelita e a gestão municipal, além de reconhecer os esforços para viabilizar a requalificação da Basílica de Nossa Senhora do Carmo.
Segundo ele, trata-se de uma intervenção complexa, que depende do cumprimento de etapas técnicas e legais e da atuação conjunta de órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico.
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Obras de requalificação
A Prefeitura do Recife informou que as obras de requalificação do Pátio do Carmo e do entorno da Basílica serão retomadas após o encerramento da programação da festa da padroeira. A intervenção contempla uma área de cerca de 6 mil metros quadrados e prevê investimentos de R$ 5,8 milhões.
Entre os serviços previstos estão a recuperação de calçadas, nova pavimentação, ampliação da acessibilidade, recomposição da fachada do Convento do Carmo, implantação de infraestrutura elétrica, iluminação cênica da Basílica e restauração do piso em pedra portuguesa.
De acordo com a gestão municipal, a recuperação da fachada da Basílica será iniciada posteriormente, após a conclusão dos trâmites e aprovações junto aos órgãos de preservação do patrimônio, incluindo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Nas redes sociais, o ex-prefeito João Campos (PSB), responsável pelo anúncio do projeto em 2025, também destacou a continuidade das intervenções. Segundo ele, as obras seguem o cronograma acordado com a administração da Basílica e com os órgãos de patrimônio.