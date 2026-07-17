Desabamento de imóvel no Centro do Recife deixa trabalhador preso sob escombros na manhã desta sexta-feira (17)
Estrutura cedeu durante demolição de uma parede na Rua da Saudade, na Boa Vista; equipes dos Bombeiros, Samu e Polícia Militar atuaram no resgate
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Parte da estrutura de um imóvel em reforma desabou na Rua da Saudade, bairro da Boa Vista, no final da manhã desta sexta-feira (17). Um homem que trabalhava na obra ficou preso embaixo dos escombros e foi socorrido, consciente, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).
Desabamento aconteceu durante reforma
De acordo com as primeiras informações, obtidas pelo repórter Rodrigo de Luna da TV Jornal, o imóvel estava em reforma. Quatro trabalhadores faziam a demolição de uma parede no primeiro pavimento e já estavam encerrando o serviço.
Parte do grupo foi para a parte de trás do prédio e um dos homens permaneceu na frente da obra para concluir a última etapa da demolição. Foi então que parte da estrutura cedeu, caindo por cima dele.
Mesmo embaixo dos destroços, a vítima permaneceu consciente. O Corpo de Bombeiros chegou ao local logo nos primeiros minutos e fez o socorro do homem, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado.
Trabalhadores não desconfiaram do risco
"Tava eu, ele e outro rapaz atrás. Ele ficou na frente para terminar a última parede, para limpar e a gente ir embora. Do nada, a gente só escutou o estrondo. Quando chegou, estava tudo em cima dele", relatou um dos operários em entrevista à TV Jornal.
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Os trabalhadores disseram que a reforma havia começado na manhã desta sexta-feira e que não houve qualquer sinal de que a estrutura pudesse ceder. "Hoje foi o primeiro dia. A gente começou às 8h. Já tinha derrubado três paredes, essa era a última. Não deu absolutamente nenhum sinal", afirmou outro colega.
Testemunhas relataram que parte de uma lan house e de uma clínica que funcionavam no térreo do edifício foram atingidas pela queda.