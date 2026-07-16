Festa de Nossa Senhora do Carmo: Fé, tradição e gratidão marcam o dia da Padroeira do Recife

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Celebração na Basílica do Carmo reúne milhares de fiéis em um dia de oração, promessas e homenagens aos 775 anos da entrega do Escapulário

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Nesta quinta-feira (16/7), o Centro do Recife se transformou em um mar de devoção e gratidão com a celebração do Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. A 330ª edição da festa carrega um simbolismo especial, unindo a tradição de fé do povo pernambucano aos 775 anos da entrega do Santo Escapulário e aos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Desde as primeiras horas da madrugada, as cores amarela e marrom tomam conta da Basílica e do claustro do convento, onde fiéis de todas as idades visitam o local para renovar a esperança sob o manto da "mãe protetora".

Para muitos devotos, a data é a oportunidade de agradecer por graças que consideram verdadeiros milagres. É o caso da dona de casa Maria da Conceição, que levou o pequeno Heitor Miguel, de 2 anos, para homenagear a santa. Maria, que participa da festa desde criança seguindo os passos da mãe, vê no filho a concretização de uma fé inabalável.

“Meu filho é um milagre, foi uma benção do Senhor na minha vida. Eu queria muito ser mãe e ele me concebeu um filho após toda provação que passei na gravidez, porque sou diabética e tive uma gestação de alto risco, inclusive com algumas complicações”, relatou emocionada à Rádio Jornal.

Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal

A corrente de fé atravessa gerações e fortalece os laços familiares através da devoção carmelita. Ao lado de Maria da Conceição, a avó de Heitor, Zuleide Manoel, também expressou seu sentimento de dever cumprido e profunda gratidão durante as celebrações no bairro de Santo Antônio.

Para ela, o dia não é de pedidos, mas de reconhecimento pela saúde de seus entes queridos. “Vim só louvar a Deus pelo meu neto e pela minha filha, só agradecer por ela”, afirmou Zuleide, reforçando o papel de Nossa Senhora como intercessora nas horas de maior dificuldade.

UMA CELEBRAÇÃO DE HISTÓRIA E DEVOÇÃO SECULAR



Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Missa de Nossa Senhora do Carmo, na 330ª festa da Padroeira do Recife. - Círio Gomes/TV Jornal Imagem de Nossa Senhora do Carmo - FAGNER CLEMENTE /JC Nossa Senhora do Carmo com manto em celebração à festa de 2026 - FAGNER CLEMENTE /JC O manto foi apresentado oficialmente durante a cerimônia das Vésperas Solenes, nesta quarta-feira (15), na Basílica do Carmo - divulgação

A tradição da Virgem do Carmo, ligada ao Monte Carmelo e à aparição a São Simão Stock em 1251, é celebrada este ano com um manto confeccionado especialmente para a imagem peregrina, fruto de meses de trabalho manual e espiritualidade.

Segundo o reitor da Basílica, Frei Cidmário Bezerra, a festa vai além de um evento religioso, sendo um momento de consagrar o coração dos fiéis a Cristo através da proteção materna de Maria. Para acolher a multidão, foi montada uma estrutura especial para caravanas de todo o estado, garantindo que os deslocamentos de romeiros ocorram com segurança e apoio policial nas proximidades da Praça Sérgio Loreto, no bairro de São José.

A programação do dia solene é intensa e planejada para permitir que todos os devotos participem, contando com um total de 23 missas distribuídas entre a Basílica e o Claustro. As portas do santuário abriram às 3h30 para acolher os primeiros peregrinos, iniciando uma jornada de oração que culmina com a Missa Solene Campal e a tradicional procissão pelas principais ruas do centro histórico.



O percurso da imagem peregrina pelas Avenidas Martins de Barros e Guararapes encerra o ciclo de dez dias de festa, reafirmando a posição de Nossa Senhora do Carmo como o pilar espiritual da capital pernambucana.

Programação de 16 de Julho – Dia da Padroeira:

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h (Missa Festiva), 10h (Missa Solene), 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

8h: Missa Festiva na Basílica, presidida pelo Frei Cidmário Bezerra.

10h: Missa Solene na Basílica, presidida por Dom Josivaldo José Bezerra.

15h: Show de Flávio Pio.

16h30: Missa Solene Campal no Pátio do Carmo, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista.

Sequência: Procissão com a imagem peregrina pelas ruas do centro (Avenida Nossa Senhora do Carmo, Rua Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Avenidas Guararapes e Dantas Barreto).

19h30: Encerramento com show cultural do Padre Damião Silva.