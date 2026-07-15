Solenidade de Nossa Senhora do Carmo terá 23 missas e procissão pelas ruas do centro do Recife

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Programação será marcada pelos 775 anos da tradição da entrega do Santo Escapulário a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife

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A 330ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo chega ao momento mais esperado nesta quinta-feira (16), dia da Solenidade da Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco. A programação será marcada pelos dois jubileus vividos pela Igreja neste ano: os 775 anos da tradição da entrega do Santo Escapulário a São Simão Stock e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

A programação começa ainda durante a madrugada. A Basílica do Carmo abrirá as portas às 3h30 para acolher os peregrinos e, às 4h, será celebrada a primeira missa do dia. Ao todo, serão realizadas 23 missas, distribuídas entre a Basílica e o Claustro do Convento. Na Basílica, haverá missas às 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h. No Claustro do Convento, as celebrações serão às 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

A agenda contará ainda com momentos solenes. Às 8h, será celebrada a Missa Festiva, na Basílica, presidida pelo reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, com a participação de diversos coros do Recife. Às 10h, a Basílica receberá a Missa Solene, presidida por Dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O ponto alto da programação ocorre às 16h30, com a Missa Solene Campal, no palco montado no Pátio do Carmo, presidida por Dom Francisco de Sales Alencar Batista, presidente do Regional Nordeste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e bispo da Diocese de Mossoró (RN).

Na sequência, acontece a tradicional procissão com a venerável imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que percorrerá as principais vias do bairro de Santo Antônio. O percurso será: Pátio do Carmo, Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Avenida Guararapes, Avenida Dantas Barreto e retorno ao Pátio do Carmo. A programação será encerrada às 19h30 com apresentação cultural do padre Damião Silva.

De acordo com o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, a edição deste ano ganha um significado especial por reunir dois importantes jubileus da Igreja. "Mais do que uma festa, este é um momento de conduzir o coração de cada filho ao coração da Mãe do Carmo. Neste ano celebramos os 775 anos da entrega do Santo Escapulário a São Simão Stock, sinal de proteção, consagração e compromisso com Cristo, e os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. São duas datas que renovam a fé do povo e reforçam a presença materna de Nossa Senhora na história da nossa Igreja", destaca.



Manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora



O manto que reveste a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo foi apresentado durante a cerimônia das Vésperas Solenes, nesta quarta-feira (15). O projeto é assinado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife, responsável pela concepção artística do manto e do andor. A peça foi confeccionada pela devota Maria Lizete Feitosa, enquanto o bordado e a aplicação das pedrarias ficaram a cargo de Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas, que também participou das últimas edições da festa da padroeira dos recifenses.

A criação do manto e do andor teve como ponto de partida a própria espiritualidade do Carmelo e referências que atravessam a história da devoção a Nossa Senhora do Carmo. Segundo André Phillipe Ralph, o projeto nasceu a partir de símbolos ligados ao Escapulário, à tradição bíblica e à memória da Peregrinação Nacional da imagem peregrina.

Já o carro-andor foi concebido para valorizar a imagem da padroeira e criar uma composição harmoniosa com a nova veste. A decoração seguirá uma paleta de cores pensada especialmente para dialogar com o marfim escuro e a seda do manto, utilizando lírios, rosas, orquídeas e cravos. Parte das flores virá de Holambra (SP) e parte será produzida em Pernambuco.

Caravanas

Para receber os milhares de romeiros esperados para a festa, a organização preparou uma estrutura especial para a chegada das caravanas provenientes do interior do Estado e de outras localidades. "Pensamos esta festa para acolher todos aqueles que vêm à casa da Mãe do Carmo, padroeira do Recife e de Pernambuco. Uma das nossas preocupações é receber bem quem chega. Por isso, em conjunto com os órgãos de segurança, orientamos que as caravanas estacionem seus ônibus na Praça Sérgio Loreto. De lá, os peregrinos poderão seguir pela Avenida Dantas Barreto até a Basílica, em um percurso com maior apoio do policiamento e mais segurança", afirma Frei Cidmário.

330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo



Realizada entre os dias 6 e 16 de julho, a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo teve como tema "Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração" e lema "Exulto de alegria no Senhor, pois ele me revestiu com vestes de Salvação."

16/07 – Quinta-feira - Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da cidade do Recife e da província eclesiástica de Pernambuco

Missas na basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h



Missas no claustro do convento: 5:30h, 6:30h, 7:30h, 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h,12:30h, 13:30h, 14:30h e 15:30.

