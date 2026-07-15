Nossa Senhora do Carmo: veja o que abre e fecha no Recife durante o feriado

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Saúde, mercados, equipamentos culturais e outros serviços municipais terão horários diferenciados durante o feriado no Recife; confira

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O feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, altera o funcionamento de diversos serviços públicos nesta quinta-feira (16) e na sexta-feira (17). A Prefeitura do Recife divulgou o esquema especial de funcionamento, que inclui unidades de saúde, equipamentos culturais, mercados públicos, serviços de assistência social e lazer.

As celebrações religiosas acontecem na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de São José, enquanto alguns espaços culturais e turísticos permanecerão abertos para moradores e visitantes.

Saúde mantém atendimentos de urgência

As unidades de urgência e emergência da rede municipal funcionarão normalmente durante os dois dias. Permanecem abertas 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães, Amaury Coutinho, Professor Barros Lima, Professor Arnaldo Marques, as maternidades Professor Bandeira Filho e Professor Arnaldo Marques, além do Hospital Pediátrico Helena Moura.

Também seguem em funcionamento o Hospital da Mulher, para partos e emergências ginecológicas e obstétricas, e o Centro Sony Santos, que atende vítimas de violência.

Os Centros de Vacinação funcionarão em horários especiais nos shoppings Boa Vista, Recife e RioMar, além do Mix Mateus, no dia 16.

Cultura e turismo

O Paço do Frevo abrirá normalmente nos dias 16 e 17, das 10h às 16h. Os demais equipamentos culturais municipais permanecerão fechados e retomam as atividades no sábado (18).

O projeto Olha! Recife promoverá passeios gratuitos entre os dias 17 e 19 de julho, mediante inscrição prévia.

Já o Parque das Esculturas ficará fechado na quinta-feira (16) e reabre na sexta-feira (17), das 10h às 17h.

Mercados públicos e feiras

Na quinta-feira (16), os mercados públicos e feiras livres funcionarão das 6h às 13h, com possibilidade de extensão do atendimento nas praças de alimentação.

Na sexta-feira (17), o horário será das 6h às 18h.

Jardim Botânico terá programação de férias

O Jardim Botânico do Recife permanecerá aberto durante o feriado com atividades do programa EcoFérias, voltadas para crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos.

As inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo Conecta Recife ou presencialmente, conforme disponibilidade de vagas.

O que fecha

Entre os equipamentos que não funcionarão nos dias 16 e 17 estão:

Academias Recife;

Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz;

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e CREAS;

CadÚnico e demais unidades administrativas da assistência social;

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo;

Serviços presenciais da CTTU;

Procon Recife;

Ouvidoria Geral (atendimento presencial e telefônico);

Procuradoria da Fazenda;

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Centro Margarida Alves, Centro LGBTI+ e Expresso Recife.

Serviços que funcionam normalmente

Os serviços essenciais serão mantidos durante o feriado, incluindo:

Restaurantes Populares;

Casas de acolhimento;

Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS);

Ecoestações da Emlurb, das 8h às 18h;

Fiscalização e monitoramento de trânsito da CTTU;

Plantão do Centro de Vigilância Ambiental para ocorrências envolvendo animais de risco à saúde pública.

A Prefeitura também montou uma operação especial de limpeza para a Festa de Nossa Senhora do Carmo, com atuação de 100 garis, caminhões compactadores, caminhão-pipa e tonéis distribuídos na área das celebrações religiosas.