Conheça as inspirações do manto e do andor que marcarão a Festa do Carmo 2026

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Criados como uma única narrativa visual, os símbolos da festa unem referências históricas, bíblicas e novos elementos que serão revelados aos fiéis

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Os dois principais símbolos visuais da Festa de Nossa Senhora do Carmo já estão prontos para emocionar milhares de fiéis durante as celebrações da padroeira do Recife. Inspirados nos 775 anos da Entrega do Escapulário, o novo manto da imagem peregrina e o andor que conduzirá a santa na procissão da próxima quinta-feira (16) foram concebidos para traduzir a espiritualidade carmelita, preservar a tradição e, ao mesmo tempo, surpreender o público com novos elementos.

O manto foi apresentado oficialmente durante a cerimônia das Vésperas Solenes, nesta quarta-feira (15), na Basílica do Carmo. Já o andor ganhará as ruas do Recife no dia seguinte, acompanhando a imagem peregrina na tradicional procissão que reúne milhares de devotos.

O projeto é assinado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife, responsável pela concepção artística do manto e do andor. A execução do manto ficou a cargo da devota Maria Lizete Feitosa, enquanto o bordado e a aplicação das pedrarias foram realizados por Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas, que também participou das últimas edições da festa da padroeira dos recifenses.

A criação do manto e do andor teve como ponto de partida a própria espiritualidade do Carmelo e referências que atravessam a história da devoção a Nossa Senhora do Carmo. Segundo André Phillipe Ralph, o projeto nasceu a partir de símbolos ligados ao Escapulário, à tradição bíblica e à memória da Peregrinação Nacional da imagem peregrina.

"O Escapulário é parte importante do carisma do Carmelo. Comecei a pensar o manto inspirado em dois pontos iniciais: a nuvem vista pelo profeta Elias, que derrama a chuva da salvação, e o lema da Festa, retirado do profeta Isaías: 'Me revestiu com as vestes da salvação, como a noiva ornada com suas joias'. Depois, também nos ajudou na inspiração o álbum comemorativo da Peregrinação Nacional de 1951, que neste ano completa 75 anos", explica.

O carro-andor também fará referência ao tema da Festa do Carmo 2026. A estrutura foi concebida para valorizar a imagem da padroeira e criar uma composição harmoniosa com o novo manto. A decoração seguirá uma paleta de cores pensada especialmente para dialogar com o marfim escuro e a seda da veste, utilizando lírios, rosas, orquídeas e cravos. Parte das flores virá de Holambra (SP) e parte será produzida em Pernambuco.

"Nós buscamos sempre inovar, mas principalmente criar uma estrutura floral na qual a imagem de Nossa Senhora do Carmo fique visível e em destaque", explica André Phillipe Ralph. O processo criativo começou a ser amadurecido em janeiro e a execução foi realizada entre abril e julho. Para André , responsável pela criação dos mantos da imagem peregrina desde 2018, a missão representa um privilégio e uma grande responsabilidade.

"Esse trabalho de criação do manto me causa uma emoção triplicada: como devoto, como historiador e como terceiro carmelita. Poder cuidar de perto da imagem peregrina, que também tive a alegria de restaurar este ano, é indescritível. O manto é a única parte da festa que não é efêmera, que permanece para a posteridade como um testemunho concreto de cada ano. Para mim, é uma graça muito grande de Nossa Senhora. Não me acho melhor ou mais capacitado, mas gosto de pensar que ela assim quis”, completa.