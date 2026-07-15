Compesa interromperá abastecimento em 134 bairros da RMR para modernização do Sistema Tapacurá
Parada entre 22 e 25 de julho afetará cerca de 800 mil pessoas em Recife, Jaboatão e Camaragibe para execução de 20 intervenções
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizará, entre os dias 22 e 25 de julho, uma parada programada no Sistema Tapacurá para a execução de obras de modernização e manutenção. A intervenção afetará o abastecimento de água em 134 bairros de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, impactando cerca de 800 mil pessoas.
Intervenção prevê cerca de 20 serviços e investimento de R$ 1 milhão
A paralisação terá início às 6h da próxima quarta-feira (22) e deve durar 72 horas. Durante esse período, serão executadas cerca de 20 intervenções no Sistema Tapacurá, incluindo a interligação de novas adutoras, serviços na estação de tratamento de água, instalação de equipamentos eletromecânicos e manutenções preventivas e corretivas.
Segundo a Compesa, o investimento na operação é de R$ 1 milhão. De acordo com o diretor de Produção e Planejamento Operacional da companhia, Flávio Coutinho, o Sistema Tapacurá está em funcionamento há quase 50 anos e precisa passar por um processo de modernização para garantir maior segurança operacional e melhorar o abastecimento na Região Metropolitana do Recife.
Ao todo, 134 bairros dos municípios de Camaragibe, Recife e Jaboatão dos Guararapes terão o fornecimento de água temporariamente interrompido durante a execução dos serviços.
Abastecimento será retomado de forma gradual
Após a conclusão das intervenções, a Compesa informou que o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa, conforme o calendário de distribuição de água de cada localidade.
A companhia também afirmou que preparou um plano de contingência para assegurar o fornecimento de água em serviços essenciais, como hospitais e policlínicas, durante o período da paralisação.