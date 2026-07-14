Shoppings do Recife funcionam em horário especial no feriado de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16)
Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, o comércio do Centro do Recife estará fechado, enquanto alguns shoppings funcionarão em horário especial
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Por causa do feriado de Nossa Senhora do Carmo, que acontece nesta quinta-feira (16), o comércio do Centro do Recife estará fechado, enquanto alguns shoppings centers da cidade funcionarão em horário especial.
A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).
O feriado municipal celebra a padroeira do Recife e este ano está recebendo a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, com uma programação religiosa de missas, atrações musicais e da tradicional procissão pelas ruas do Centro.
Confira o horário de funcionamento dos shoppings:
Recife
- Shopping Recife - das 12h às 21h
- RioMar Recife - das 12h às 21h
- Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
- Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
- Plaza Shopping - das 12h às 21h
- Shopping ETC - das 12h às 18h
- Shopping de Afogados - das 9h às 18h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h
Paulista
- Paulista North Way Shopping – das 9h às 22h
Camaragibe
- Camará Shopping - das 10h às 22h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 9h às 21h
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 21h