Shoppings do Recife funcionam em horário especial no feriado de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16)

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Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas, o comércio do Centro do Recife estará fechado, enquanto alguns shoppings funcionarão em horário especial

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Por causa do feriado de Nossa Senhora do Carmo, que acontece nesta quinta-feira (16), o comércio do Centro do Recife estará fechado, enquanto alguns shoppings centers da cidade funcionarão em horário especial.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (14) pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife).

O feriado municipal celebra a padroeira do Recife e este ano está recebendo a 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, com uma programação religiosa de missas, atrações musicais e da tradicional procissão pelas ruas do Centro.

Confira o horário de funcionamento dos shoppings:

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h

Paulista

Paulista North Way Shopping – das 9h às 22h

Camaragibe

Camará Shopping - das 10h às 22h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 9h às 21h

Moreno