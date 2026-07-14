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Pernambuco | Notícia

Paulista inicia obras de drenagem e contenção contra alagamentos

Intervenção inclui a instalação de tubulação paralela e construção de muro de arrimo para conter encostas do canal

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 14:30
Obras de drenagem em Paulista
Obras de drenagem em Paulista - João Gonçalves/ SEI

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A prefeitura do Paulista iniciou uma obra de reforço no sistema de drenagem e contenção do canal localizado no bairro de Jardim Paulista. A intervenção visa aumentar a capacidade de escoamento de águas pluviais e mitigar os pontos de alagamento na região durante os períodos de chuvas intensas.

O serviço foi planejado após vistorias técnicas apontarem que a tubulação existente de 80 centímetros, responsável pelo escoamento na interseção entre as ruas 45 e 47, já não suportava o volume de água acumulado. Para solucionar o problema, o município está instalando uma nova rede de 60 centímetros de diâmetro, que operará de forma paralela à estrutura antiga para ampliar a vazão.

Além da ampliação da rede subterrânea, o projeto prevê a construção de estruturas de concreto nas margens do canal.

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Detalhes técnicos da intervenção

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, os trabalhos no bairro fazem parte de um cronograma de manutenção da infraestrutura de drenagem do município, que recentemente realizou intervenção semelhante na Rua 30.

O projeto atual na Rua 45 contempla implantação de tubos de 60 centímetros para escoamento paralelo, preservação e integração com a tubulação atual de 80 centímetros; e construção de muros de arrimo em ambos os lados do canal para conter erosões e proteger as fundações das casas próximas.

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