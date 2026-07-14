Manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo será apresentado durante a cerimônia das Vésperas Solenes
Celebração desta quarta-feira (15) contará ainda com 18 missas, liturgia de troca da coroa da imagem e shows culturais no Pátio do Carmo
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Os devotos da Mãe do Carmelo vivem a expectativa para a revelação do novo manto da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Nesta quarta-feira (15), a partir das 18h, o público conhecerá a peça, durante a cerimônia das Vésperas Solenes na Basílica do Carmo.
Confeccionado especialmente para a edição de 2026, o manto foi inspirado nos 775 anos da Entrega do Escapulário e reúne referências à espiritualidade carmelita, à tradição bíblica e à história da devoção a Nossa Senhora do Carmo. O projeto é assinado por André Phillipe Ralph, membro da Ordem Terceira do Carmo do Recife. A execução da peça ficou a cargo da devota Maria Lizete Feitosa, enquanto o bordado e a aplicação das pedrarias foram realizados por Fábio Ítalo, especialista em vestes litúrgicas, que também já bordou o manto de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará.
Sem revelar todos os detalhes da criação, André Phillipe Ralph explica que o manto foi concebido como uma expressão do tema da festa e do significado do Escapulário para a espiritualidade carmelita. "O Escapulário é parte importante do carisma do Carmelo. Comecei a pensar no manto inspirado na nuvem vista pelo profeta Elias, que derrama a chuva da salvação, e também no lema da Festa, retirado do profeta Isaías: 'Me revestiu com as vestes da salvação, como a noiva ornada com suas joias'. Outro elemento que nos inspirou foi o álbum comemorativo da Peregrinação Nacional da imagem peregrina de 1951, que neste ano completa 75 anos”, afirma.
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A composição do manto também dialoga com o novo andor que conduzirá a imagem peregrina durante a procissão. A proposta reúne uma paleta de cores cuidadosamente pensada para harmonizar com a veste, além de elementos florais como lírios, rosas, orquídeas e cravos, símbolos que reforçam a delicadeza e a devoção mariana presentes na celebração.
Ao longo desta quarta-feira (15), serão celebradas 18 missas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento. Na Basílica, as celebrações ocorrem às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h. Já no Claustro do Convento, as missas serão às 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.
Às 16h30, será realizada a liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Em seguida, às 18h, ocorre a cerimônia das Vésperas Solenes, presidida pelo reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra.
"As Vésperas Solenes nos colocam em oração e nos preparam para celebrar a solenidade de Nossa Senhora do Carmo. É um momento de encontro com a nossa fé e de renovação da esperança. A apresentação do novo manto também faz parte dessa experiência, ajudando os devotos a contemplarem a beleza da tradição carmelita e o amor dedicado à nossa padroeira", destaca o frei Cidmário.
O encerramento da programação ficará por conta da apresentação cultural de Pecinho Amorim, às 19h30, e de Petrúcio Amorim, às 21h. Os shows ocorrem no pátio montado no Pátio do Carmo.
15/07 – QUARTA-FEIRA - VÉSPERAS SOLENES
MISSAS NA BASÍLICA: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h
MISSAS NO CLAUSTRO DO CONVENTO: 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30h e 16:30h
15h – Missa Festiva pelo Jubileu de 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife
- Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Souza, CSsR - Pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Morro.
16:30h – Liturgia de troca da coroa da imagem de Nossa Senhora do Carmo.
18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo
- Presidência: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm – Reitor da Basílica
- Tema: “Revestidos de Cristo, a exemplo da Virgem do Carmo, nossa mãe, trazemos sobre nós o Escapulário, sinal de consagração”.
- Reflexão: Ir. Gilvânia Ferraz Cavalcante, MC – Congregação das Irmãs Missionárias Carmelitas de Jesus.
- Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Leigos e Leigas Consagrados ao Escapulário do Carmo.
19h – Apresentação e bênção do novo manto de Nossa Senhora do Carmo Peregrina
19h30min – Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Pecinho Amorim
21h - Show Cultural – Pátio do Carmo - Atração: Petrúcio Amorim