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Pernambuco | Notícia

Instituições oferecem mais de 9 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação em Pernambuco

Aulas presenciais seguem até 31 de julho em unidades da UNINASSAU na Região Metropolitana e interior; inscrição exige doação solidária.

Por JC Publicado em 14/07/2026 às 16:25 | Atualizado em 14/07/2026 às 16:27
Unidade da UNINASSAU em Boa Viagem
Unidade da UNINASSAU em Boa Viagem - Jonas Quirino/JC IMAGEM

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A UNINASSAU está com mais de 9 mil vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação em Pernambuco. As atividades são presenciais, seguem até o dia 31 de julho e acontecem em unidades da Região Metropolitana do Recife e do interior do Estado.

Ao todo, são mais de 270 cursos voltados às áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas. Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia da atividade.

Na Região Metropolitana, o projeto reúne mais de 4 mil vagas distribuídas entre o Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada.

Entre os temas oferecidos estão crochê, cuidados básicos com carro e moto, Excel, Word, tráfego pago, skincare, produção de sabonetes artesanais, empreendedorismo, primeiros socorros para pets e exercícios físicos para cadeirantes.

No interior, são mais de 5 mil vagas em cursos promovidos pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e pelas Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina.

Entre as capacitações disponíveis estão cursos sobre primeiros socorros, golpes digitais, golpes bancários via Pix, Lei Henry Borel e relações de consumo.

Segundo a diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo, o projeto busca ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para a empregabilidade da população.

Como se inscrever

A programação completa pode ser consultada no site gokursos.com, pesquisando por "Capacita + unidade desejada". Os participantes podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que os horários não coincidam.

 

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