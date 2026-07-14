Instituições oferecem mais de 9 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aulas presenciais seguem até 31 de julho em unidades da UNINASSAU na Região Metropolitana e interior; inscrição exige doação solidária.

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A UNINASSAU está com mais de 9 mil vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação em Pernambuco. As atividades são presenciais, seguem até o dia 31 de julho e acontecem em unidades da Região Metropolitana do Recife e do interior do Estado.

Ao todo, são mais de 270 cursos voltados às áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas. Para participar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia da atividade.

Na Região Metropolitana, o projeto reúne mais de 4 mil vagas distribuídas entre o Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada.

Entre os temas oferecidos estão crochê, cuidados básicos com carro e moto, Excel, Word, tráfego pago, skincare, produção de sabonetes artesanais, empreendedorismo, primeiros socorros para pets e exercícios físicos para cadeirantes.

No interior, são mais de 5 mil vagas em cursos promovidos pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e pelas Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina.

Entre as capacitações disponíveis estão cursos sobre primeiros socorros, golpes digitais, golpes bancários via Pix, Lei Henry Borel e relações de consumo.

Segundo a diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo, o projeto busca ampliar o acesso à qualificação profissional e contribuir para a empregabilidade da população.

Como se inscrever

A programação completa pode ser consultada no site gokursos.com, pesquisando por "Capacita + unidade desejada". Os participantes podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que os horários não coincidam.

