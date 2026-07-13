Tamandaré recebe ação com atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e atividades esportivas
Evento promovido pelo Instituto Padre Arlindo ocorre entre 17 e 19 de julho, com consultas, emissão de documentos e programação esportiva
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A população de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá acessar gratuitamente serviços de saúde, cidadania e assistência social durante a quinta edição do Dia da Solidariedade, promovido pelo Instituto Padre Arlindo. A programação será realizada entre os dias 17 e 19 de julho.
Nos dias 17 e 18 de julho, das 8h às 17h, o Forte de Santo Inácio de Loyola receberá atendimentos em especialidades médicas, exames, fisioterapia, odontologia, nutrição, psiquiatria, saúde da mulher e atendimento oncológico.
Também serão oferecidos serviços de cidadania, como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento da Defensoria Pública, Balcão de Direitos, serviços do Detran, além de espaço infantil, massoterapia, distribuição de cestas básicas, castração de animais e serviços de beleza.
De acordo com a organização, para participar dos atendimentos é necessário realizar agendamento nos dias 11 e 12 de julho, das 7h às 17h, apresentando CPF, cartão do SUS e telefone para contato.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Programação
Na noite de 18 de julho, às 19h, será celebrada uma missa em ação de graças na Vila Padre Arlindo. Após a celebração, haverá um jantar em comemoração ao aniversário de 51 anos do sacerdote.
Já no dia 19 de julho, das 5h às 9h, o Forte de Santo Inácio de Loyola sediará o evento "Tamandaré em Movimento", com caminhada, corrida, ciclismo e aulas de zumba abertas ao público.
Segundo o Instituto Padre Arlindo, a iniciativa reúne instituições parceiras, voluntários e profissionais para ampliar o acesso da população a serviços gratuitos de saúde e cidadania.