Tamandaré recebe ação com atendimentos gratuitos de saúde, cidadania e atividades esportivas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento promovido pelo Instituto Padre Arlindo ocorre entre 17 e 19 de julho, com consultas, emissão de documentos e programação esportiva

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A população de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, poderá acessar gratuitamente serviços de saúde, cidadania e assistência social durante a quinta edição do Dia da Solidariedade, promovido pelo Instituto Padre Arlindo. A programação será realizada entre os dias 17 e 19 de julho.

Nos dias 17 e 18 de julho, das 8h às 17h, o Forte de Santo Inácio de Loyola receberá atendimentos em especialidades médicas, exames, fisioterapia, odontologia, nutrição, psiquiatria, saúde da mulher e atendimento oncológico.

Também serão oferecidos serviços de cidadania, como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento da Defensoria Pública, Balcão de Direitos, serviços do Detran, além de espaço infantil, massoterapia, distribuição de cestas básicas, castração de animais e serviços de beleza.

De acordo com a organização, para participar dos atendimentos é necessário realizar agendamento nos dias 11 e 12 de julho, das 7h às 17h, apresentando CPF, cartão do SUS e telefone para contato.

Programação

Na noite de 18 de julho, às 19h, será celebrada uma missa em ação de graças na Vila Padre Arlindo. Após a celebração, haverá um jantar em comemoração ao aniversário de 51 anos do sacerdote.

Já no dia 19 de julho, das 5h às 9h, o Forte de Santo Inácio de Loyola sediará o evento "Tamandaré em Movimento", com caminhada, corrida, ciclismo e aulas de zumba abertas ao público.

Segundo o Instituto Padre Arlindo, a iniciativa reúne instituições parceiras, voluntários e profissionais para ampliar o acesso da população a serviços gratuitos de saúde e cidadania.

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