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Pernambuco | Notícia

Orla do Janga recebe ação de limpeza para proteger vegetação de restinga

Mutirão recolheu resíduos na costa do Paulista para combater a erosão marítima e preservar áreas de reprodução de tartarugas marinhas

Por JC Publicado em 13/07/2026 às 13:11
Limpeza da orla do Janga
Limpeza da orla do Janga - Juan Marvin/SEI

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Uma ação de limpeza e coleta de resíduos foi realizada na vegetação de restinga da Orla do Janga, no município do Paulista. A iniciativa, executada no último sábado (11), reuniu equipes da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Instituição Martuga.

O foco principal foi despoluir uma área vulnerável ao impacto urbano e essencial para o equilíbrio ecológico local.

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Importância ecológica

A restinga é um ecossistema litorâneo fixado sobre solos arenosos, caracterizado por uma vegetação altamente adaptada à salinidade, aos ventos fortes e à baixa disponibilidade de nutrientes. Na Orla do Janga, essa cobertura vegetal desempenha funções críticas tanto para a biodiversidade quanto para a segurança da infraestrutura urbana costeira.

  • Combate à erosão: a estrutura das raízes fixa a areia e amortece o avanço das marés, funcionando como uma barreira natural que protege a costa e as construções próximas contra os efeitos da erosão.
  • Refúgio da fauna: a faixa de areia serve como sítio estratégico de nidificação e desova para tartarugas marinhas durante o período reprodutivo, garantindo o ciclo biológico dessas espécies.
  • Equilíbrio biológico: o ambiente abriga polinizadores fundamentais, como espécies de abelhas nativas, essenciais para a manutenção da flora local.

Além de sua relevância prática para o ecossistema, a restinga possui proteção jurídica estrita no Brasil. O ecossistema é amparado pela Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), de modo que a supressão irregular ou a degradação dessa cobertura vegetal configura infração administrativa e crime ambiental sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

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