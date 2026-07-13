Defensoria oferece exames de DNA gratuitos para reconhecimento de paternidade em Pernambuco
Ação "Meu Pai Tem Nome" disponibiliza atendimentos no Recife e em municípios do interior; inscrições seguem abertas até o dia 20 de julho
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A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) está realizando, durante o mês de julho, mais uma edição da ação “Meu Pai Tem Nome”, que oferece exames gratuitos de DNA e serviços para reconhecimento de paternidade e maternidade. A iniciativa busca facilitar a regularização da filiação e o acesso de famílias ao direito de inclusão do nome dos pais nos registros civis.
No Recife, estão sendo disponibilizados 50 exames de DNA na sede da instituição, localizada na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista. Segundo a Defensoria, 36 atendimentos já foram agendados.
A campanha também contempla municípios do interior. Em Santa Cruz do Capibaribe, são ofertados 15 exames; em Brejo da Madre de Deus, 12; e em Toritama, oito. As datas de coleta ainda serão definidas.
Em Limoeiro, serão realizados 20 exames no dia 31 de julho, data marcada como o “Dia D” da ação. Já em Lajedo, estão previstos outros 10 atendimentos na mesma data.
Além da coleta de material genético, a iniciativa prevê sessões de conciliação e mediação para abertura de resultados de testes realizados em mutirões anteriores. Em Goiana, serão analisados 23 exames no dia 31 de julho, enquanto Palmares terá a abertura de 17 resultados.
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Também haverá atividades em Floresta e Belém do São Francisco, com análise de dois exames em Floresta, no dia 30 de julho, e 13 resultados em Belém do São Francisco, no dia 31.
Como participar
As inscrições para participar da campanha seguem abertas até o dia 20 de julho. Os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos.
Moradores da Região Metropolitana do Recife podem realizar o agendamento presencialmente na sede da Defensoria ou pela internet, por meio do site oficial da instituição.
Além dos exames de DNA para investigação de paternidade ou maternidade, a ação também oferece serviços de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, com ou sem possibilidade de multiparentalidade.