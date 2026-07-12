Vítima de ataque de tubarão recebe alta após mais de um mês internada no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A estudante Marcela Santos, de 19 anos, passou por procedimentos cirúrgicos e iniciou o processo de reabilitação após ter a perna direita amputada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Após mais de um mês de internação, a estudante Marcela Santos, de 19 anos, recebeu alta hospitalar no último sábado (11). A vítima estava internada no Hospital da Restauração, desde o dia 1º de junho, quando sofreu um ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Durante o período no HR, Marcela passou por cirurgias e iniciou o processo de reabilitação após ter a perna direita amputada em decorrência da gravidade do ataque do tubarão.



O primo da jovem, Jonas André, que estava com ela no momento do ataque e ajudou a retirá-la do mar, publicou o vídeo em que Marcela aparece de saída da unidade hospitalar, retornando para casa, onde a jovem passará por uma nova etapa na recuperação, além de descanso e à adaptação à nova rotina.



O retorno de Marcela por homenagens e mensagens de apoio de família e amigos, com cartazes espalhados pela residência traziam frases de incentivo.



Campanha arrecada recursos para tratamento



A recuperação de Marcela deve se estender pelos próximos meses. As doações podem ser realizadas por meio da plataforma Vakinha ou pela chave Pix: 6161140@vakinha.com.br.



Familiares e amigos organizaram uma campanha de arrecadação para custear as despesas da nova fase do tratamento, que inclui acompanhamento especializado, reabilitação e a aquisição de uma prótese.

