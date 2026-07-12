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Pernambuco | Notícia

Vítima de ataque de tubarão recebe alta após mais de um mês internada no Recife

A estudante Marcela Santos, de 19 anos, passou por procedimentos cirúrgicos e iniciou o processo de reabilitação após ter a perna direita amputada

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 16:31 | Atualizado em 12/07/2026 às 16:39
Marcela Santos, vítima de ataque de tubarão
Marcela Santos, vítima de ataque de tubarão - Foto: Reprodução / Redes Sociais

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Após mais de um mês de internação, a estudante Marcela Santos, de 19 anos, recebeu alta hospitalar no último sábado (11). A vítima estava internada no Hospital da Restauração, desde o dia 1º de junho, quando sofreu um ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Durante o período no HR, Marcela passou por cirurgias e iniciou o processo de reabilitação após ter a perna direita amputada em decorrência da gravidade do ataque do tubarão.

O primo da jovem, Jonas André, que estava com ela no momento do ataque e ajudou a retirá-la do mar, publicou o vídeo em que Marcela aparece de saída da unidade hospitalar, retornando para casa, onde a jovem passará por uma nova etapa na recuperação, além de descanso e à adaptação à nova rotina.

O retorno de Marcela por homenagens e mensagens de apoio de família e amigos, com cartazes espalhados pela residência traziam frases de incentivo.

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Campanha arrecada recursos para tratamento

A recuperação de Marcela deve se estender pelos próximos meses. As doações podem ser realizadas por meio da plataforma Vakinha ou pela chave Pix: 6161140@vakinha.com.br.

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Familiares e amigos organizaram uma campanha de arrecadação para custear as despesas da nova fase do tratamento, que inclui acompanhamento especializado, reabilitação e a aquisição de uma prótese.

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