Recife entrega última etapa do Parque Roque Santeiro e inaugura praça nos Coelhos

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A Prefeitura do Recife entregou mais uma etapa da infraestrutura urbana do bairro dos Coelhos. Neste domingo (12) foi concluída a entrega da terceira e última fase do Parque Roque Santeiro. O prefeito Vitor Marques visitou o local e acompanhou a entrega dos novos equipamentos, entre eles uma quadra esportiva. Com investimento total de R$ 13 milhões da Prefeitura do Recife, o local se consolida como um amplo espaço de lazer, esporte e convivência para a população. Também hoje, o gestor recifense também inaugurou a Praça Viaduto Joaquim Cardoso e anunciou a construção de um deck flutuante na região, para auxiliar os pescadores e impulsionar o turismo fluvial.

“O Parque já tem um simbolismo muito especial para todos nós da Prefeitura. Essa região era ocupada por palafitas, o tipo de moradia mais precário que uma cidade pode ter. A gente fez aqui uma transformação completa. Os moradores que viviam nessa área hoje estão em habitacionais entregues pela Prefeitura do Recife, com moradia digna. Depois disso, decidimos fazer uma grande urbanização neste território, que é tão importante. Aproveitamos a margem do rio para criar esse espaço, inspirados em experiências bem-sucedidas da cidade, como o Parque das Graças e outros”, afirmou Vitor Marques.

O prefeito do Recife também anunciou que o projeto ganhou um novo atrativo, não previsto no projeto inicial. "Conseguimos incluir no contrato da obra, algo que não estava previsto inicialmente. Um deck com atracadouro para embarcações. A gente acompanha o movimento que já acontece no Parque das Graças, na Jaqueira, na Aurora e em outros parques da cidade, e agora o Roque Santeiro também passa a integrar esse roteiro, fortalecendo um turismo que vem se consolidando no Recife ", completou Victor Marques.

ÚLTIMA ETAPA DO PARQUE

Nesta terceira etapa, que teve um investimento de R$ 4 milhões, a Prefeitura entregou uma guarita, área administrativa, grande banco escultórico, novo espaço de convivência, quadra esportiva, além da ampliação da área sob o Viaduto Joaquim Cardozo, com brinquedos infantis, mobiliário urbano e espaços destinados às atividades escolares. Também integra esta etapa a continuidade do deck em madeira e a implantação do deck flutuante, estruturas que permanecem em execução e têm conclusão prevista para o fim de setembro. Os demais equipamentos já estão disponíveis para utilização da população.

“Esse parque tem um significado muito especial para a Prefeitura porque aqui era uma área de moradia muito vulnerável, com muitas palafitas. Conseguimos retirar essas famílias, garantir moradia digna em habitacionais e, a partir disso, avançar com o projeto de mais um parque linear às margens do Rio Capibaribe. Essa intervenção se conecta ao Parque das Graças, ao Jardim do Baobá e ao Jardim Secreto, formando uma grande rede de espaços públicos. É um ganho muito importante para a comunidade", declarou o Presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Daniel Saboya.

Nas duas primeiras etapas, a Prefeitura já havia implantado uma série de equipamentos que transformaram o local em um novo polo de lazer da cidade, como Praça da Infância, playgrounds, ciclovia, Academia da Cidade, quadra esportiva, pista de skate, deck e espaço multiuso, em investimento superior a R$ 9 milhões. Com a entrega dos novos equipamentos e a futura conclusão do deck, o Parque Roque Santeiro oferecerá uma estrutura ainda mais completa para moradores dos Coelhos e de bairros vizinhos.

Moradora da comunidade e beneficiada com um apartamento no Habitacional Sérgio Loreto após deixar a área de palafitas, Lídia Pereira, 33 anos, celebrou as mudanças e a conquista de um quiosque no parque. "Eu nasci e me criei aqui, em uma palafita, e hoje tenho uma moradia digna para viver com minha filha Laiz. Também nunca imaginei que um dia teria um quiosque como esse. Agora tenho água, energia e um espaço para trabalhar. É a realização de um sonho, e ainda recebi esse presente no dia do meu aniversário. Estou muito feliz e espero crescer cada vez mais com o meu negócio", afirmou.

MAIS ESPAÇOS DE LAZER

A entrega da terceira etapa do Parque Roque Santeiro reforça a política da Prefeitura do Recife de ampliar e qualificar os espaços públicos destinados ao esporte, ao lazer e à convivência. Nos últimos anos, a cidade investiu na implantação e requalificação de parques em diferentes regiões, como o Parque da Tamarineira, o Parque Governador Eduardo Campos e o Parque Linear da Vila Brasil, além de equipamentos de bairro que aproximam a população de áreas verdes e incentivam a ocupação dos espaços públicos. Com investimento superior a R$ 13 milhões, o Parque Roque Santeiro consolida esse conjunto de investimentos, oferecendo mais qualidade de vida, opções de recreação e convivência para os recifenses.