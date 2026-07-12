Mulher morre atropelada por carro desgovernado após motorista ser baleado no Recife
Vítima chegava em casa no bairro da Cohab quando foi atingida pelo veículo que desceu ladeira após ataque a tiros. Condutor também faleceu
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Um ataque a tiros contra um motorista de 21 anos, na noite de sexta-feira (10/7), fez com que o veículo que conduzia, desgovernado, descesse uma ladeira na Cohab, bairro da Zona Sul do Recife, e atingisse fatalmente uma mulher de 43 anos que chegava em casa. O motorista também morreu.
Wanessa Maria da Silva Martins retornava do trabalho e, no momento em que abria o portão de casa, foi atropelada e esmagada pelo veículo. O crime aconteceu na Rua Dr. Pedro Moscoso, na Cohab. Vinícius José dos Santos Silva foi interceptado por homens em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos. Baleado, o jovem abandonou o automóvel ainda em movimento na tentativa de se proteger, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na via.
Sem condutor, o veículo desceu a ladeira de ré e atingiu Wanessa Maria, que foi pega de surpresa e terminou esmagada, ficando presa entre o automóvel e o muro da residência. A vítima ainda foi socorrida pelo SAMU e encaminhada inicialmente para a UPA do Ibura, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Restauração (HR).
Mas, segundo relatos de familiares, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no primeiro atendimento e precisou ser reanimada por cerca de 30 minutos. No HR, Wanessa passou por uma cirurgia de emergência para a amputação de uma perna, mas sofreu novas paradas cardíacas e faleceu por volta das 7h30 deste sábado (11).
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A família de Wanessa afirmou não conhecer o motorista baleado e classificou o episódio como um reflexo da insegurança urbana. Em entrevista ao portal G1, a irmã da vítima afirmou que Wanessa, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada, sendo mais uma vítima da violência da cidade. Ela trabalhava com decoração de festas e deixou marido e duas filhas, de 10 e 13 anos.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar os autores e a motivação do ataque inicial contra o motorista. Os assassinos do condutor também deverão responder pela morte de Wanessa Maria.