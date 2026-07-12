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Pernambuco | Notícia

Mulher morre atropelada por carro desgovernado após motorista ser baleado no Recife

Vítima chegava em casa no bairro da Cohab quando foi atingida pelo veículo que desceu ladeira após ataque a tiros. Condutor também faleceu

Por JC Publicado em 12/07/2026 às 9:02
Mulher morre atropelada por carro desgovernado após motorista ser baleado no Recife
Mulher morre atropelada por carro desgovernado após motorista ser baleado no Recife - Reprodução redes sociais

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Um ataque a tiros contra um motorista de 21 anos, na noite de sexta-feira (10/7), fez com que o veículo que conduzia, desgovernado, descesse uma ladeira na Cohab, bairro da Zona Sul do Recife, e atingisse fatalmente uma mulher de 43 anos que chegava em casa. O motorista também morreu.

Wanessa Maria da Silva Martins retornava do trabalho e, no momento em que abria o portão de casa, foi atropelada e esmagada pelo veículo. O crime aconteceu na Rua Dr. Pedro Moscoso, na Cohab. Vinícius José dos Santos Silva foi interceptado por homens em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos. Baleado, o jovem abandonou o automóvel ainda em movimento na tentativa de se proteger, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na via.

Sem condutor, o veículo desceu a ladeira de ré e atingiu Wanessa Maria, que foi pega de surpresa e terminou esmagada, ficando presa entre o automóvel e o muro da residência. A vítima ainda foi socorrida pelo SAMU e encaminhada inicialmente para a UPA do Ibura, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Restauração (HR).

Mas, segundo relatos de familiares, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no primeiro atendimento e precisou ser reanimada por cerca de 30 minutos. No HR, Wanessa passou por uma cirurgia de emergência para a amputação de uma perna, mas sofreu novas paradas cardíacas e faleceu por volta das 7h30 deste sábado (11).

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A família de Wanessa afirmou não conhecer o motorista baleado e classificou o episódio como um reflexo da insegurança urbana. Em entrevista ao portal G1, a irmã da vítima afirmou que Wanessa, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada, sendo mais uma vítima da violência da cidade. Ela trabalhava com decoração de festas e deixou marido e duas filhas, de 10 e 13 anos.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar os autores e a motivação do ataque inicial contra o motorista. Os assassinos do condutor também deverão responder pela morte de Wanessa Maria.

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