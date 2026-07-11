Prefeitura inicia construção de mais uma contenção de encosta em Passarinho

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Intervenção de R$ 6,3 milhões vai proteger mais de 250 famílias, com estabilização de encosta, drenagem e urbanização na Rua Córrego do Carroceiro

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A Prefeitura do Recife autorizou, neste sábado (11), mais uma obra de contenção de encosta no bairro de Passarinho, na Zona Norte da capital. Durante agenda na comunidade, o prefeito Vitor Marques assinou a ordem de serviço da intervenção que será realizada na Rua Córrego do Carroceiro. Com investimento de R$ 6,3 milhões, a obra vai beneficiar cerca de 250 famílias, protegendo diretamente mais de 1 mil pessoas.

“Estamos no Córrego do Carroceiro, no bairro do Passarinho, extremo norte da cidade do Recife, para anunciar mais uma grande ação da Prefeitura. É mais uma obra de proteção de encostas, que vai garantir mais segurança para cerca de 1 mil pessoas, beneficiando diretamente 250 famílias. Serão mais fe R$ 6 milhões em investimentos para transformar a realidade de quem vive aqui. As obras começam agora, e vamos aproveitar este período de estiagem para acelerar os trabalhos, para que no próximo inverno a situação esteja muito melhor e mais segura para toda a comunidade”, afirmou o prefeito Vitor Marques.

Executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), a obra integra o conjunto de investimentos do município voltados à redução do risco em áreas de morro. O projeto prevê a implantação de 623 metros de canaletas de drenagem, 374 metros quadrados de muros de arrimo, 434 metros quadrados de piso em concreto e 628 metros de guarda-corpos e corrimãos, proteção de taludes com solo grampeado, concreto projetado, telas argamassadas, biomanta vegetal e plantio de grama, contribuindo para a estabilização definitiva da encosta e o controle das águas pluviais.

Com prazo de execução de 13 meses, a intervenção reforça o compromisso da Prefeitura do Recife em ampliar a segurança da população que vive em áreas de morro, reduzindo o risco de deslizamentos e promovendo infraestrutura urbana mais resiliente para as comunidades.

Denise Magalhães vive com o marido e os dois filhos há mais de 20 anos no local. “Nós gostamos muito de morar aqui porque é uma tranquilidade. Mas, no período de chuva, acaba o nosso sossego. A gente vive com medo devido ao risco de deslizamentos da barreira. Em dias de chuva eu arrumo meus documentos e durmo na sala com meus filhos, como medo da barreira ceder. Eu e meus vizinhos também passamos a noite mandando mensagem uns para os outros, ajudando no que é possível. Essa notícia veio para trazer um pouco de alívio. As crianças vão poder voltar a brincar, vamos ter mais tranquilidade para viver”, contou a moradora.

ENCOSTAS PROTEGIDAS

Nos últimos cinco anos, a Prefeitura do Recife concluiu 157 obras de contenção de encostas em toda a cidade, com investimento de R$ 279,2 milhões.

Outras 24 intervenções estão em andamento, somando cerca de R$ 180,4 milhões em investimentos. Com isso, mais de 60 mil pessoas que vivem em áreas de morro estão protegidas com soluções definitivas.