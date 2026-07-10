REC’n’Play anuncia edição de 2026 com novo circuito no Bairro do Recife
Festival de tecnologia e inovação ocorre em novembro e terá cinema de rua, além de novo espaço para rodadas de negócios no bairro histórico
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O festival REC'n'Play confirmou a realização de sua oitava edição entre os dias 11 e 14 de novembro, no Bairro do Recife. O evento, focado em tecnologia, inovação e economia criativa, abriu o calendário de inscrições gratuitas para o público e anunciou mudanças na estrutura urbana e na formulação da agenda de atividades.
A principal novidade logística desta edição é a expansão do circuito tradicional, que passa a integrar a Rua da Moeda ao fluxo oficial de programações. O circuito também ganha um cinema de rua e uma nova sede para a Arena de Negócios, que será transferida para o recém-inaugurado NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), espaço planejado para articular conexões entre startups, investidores e empresas.
Chamada pública inédita
Pela primeira vez desde a criação do evento, a organização abriu uma chamada pública para a submissão de conteúdos. Cidadãos, empresas e coletivos interessados em ministrar oficinas, palestras ou debates podem enviar propostas diretamente pelo site oficial do festival.
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A organização dividiu a programação em quatro eixos temáticos principais:
- Tecnologia: debates sobre desenvolvimento, tendências digitais e infraestrutura;
- Negócios: foco em empreendedorismo, investimentos e aceleração corporativa;
- Economia criativa: alinhamento entre cultura, manifestações artísticas e mídia;
- Cidades: discussões sobre urbanismo, mobilidade e soluções sustentáveis.
Foco em atividades práticas
A edição de 2026 terá um incremento na oferta de oficinas e laboratórios experimentais. A estratégia visa descentralizar a transmissão de conteúdo estritamente teórico e priorizar o formato dinâmico, no qual os participantes desenvolvem habilidades técnicas diretamente em ambientes colaborativos.
Realizado desde 2017 pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival funciona como ferramenta de aproximação entre a população local e o polo tecnológico da região. Na edição anterior, realizada em 2025, o evento contabilizou mais de 80 mil inscritos e reuniu cerca de dois mil facilitadores em mais de mil atividades distribuídas pelo centro histórico.