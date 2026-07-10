Protesto fecha a Avenida Recife na manhã desta sexta-feira (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Moradores do Ibura e Ipsep cobram o pagamento do Auxílio Pernambuco para vítimas das enchentes; via foi fechada nos dois sentidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mais um protesto acontece na Região Metropolitana do Recife (RMR) com cobranças pelo Auxílio Pernambuco. Os manifestantes fecham a Avenida Recife nos dois sentidos na manhã desta sexta-feira (10), com barricada de materiais em chamas.

O trânsito da região ficou completamente congestionado, mas o Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência e liberou a via por volta das 7h45.

Reclamação dos manifestantes



Os moradores fazem cobranças em relação ao Auxílio Pernambuco, também conhecido como "auxílio enchente". De acordo com os manifestantes, parte das famílias foi cadastrada ainda no começo de junho, mas o pagamento não foi feito até o dia de hoje, cerca de um mês depois.

Outra parte reclama que sequer houve cadastro para eles por parte da prefeitura. À TV Jornal, que acompanha de perto a movimentação, uma moradora do Ibura afirma ter sido afetada pelas chuvas, mas que foi informada pela Prefeitura do Recife que a área onde mora não faz parte do pacote.

Critérios do Auxílio Pernambuco

Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, o Governo de Pernambuco informou que o Auxílio Pernambuco, no valor de R$ 2,5 mil pago em parcela única, foi limitado a 3.500 famílias atingidas pelas chuvas nos 27 municípios que tiveram situação de emergência reconhecida.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), como o número de famílias cadastradas pelas prefeituras superou esse limite, foi necessário aplicar critérios de prioridade previstos em lei. Tiveram preferência famílias com idosos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres chefes de família.

Foi reforçado, ainda, que o cadastramento das famílias é de competência das prefeituras, que repassam a relação de famílias para que o governo estadual realize os pagamentos. Até o momento, não há previsão de ampliar o número de beneficiários.

Já na manhã desta sexta-feira (10), o Governo de Pernambuco enviou nota à TV Jornal com mais esclarecimentos. Confira na íntegra:

NOTA — AUXÍLIO PERNAMBUCO

A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) informa que, após a conclusão da etapa de análise e validação técnica dos dados encaminhados pelos municípios atingidos pelas chuvas, já foram encaminhados para pagamento os dados das 3.500 famílias previstas na Lei nº 19.241/2026 que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 60.736/2026.

Cabe destacar que compete aos municípios a identificação e qualificação das famílias potencialmente elegíveis ao benefício, com o encaminhamento das informações ao Governo do Estado para análise e validação de acordo com o que está definido na legislação vingente.

Importante destacar que são consideradas aptas ao recebimento do Auxílio Pernambuco as famílias com renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), residentes em municípios contemplados pelo auxílio e que tenham sofrido danos materiais em decorrência das chuvas, emitido pela Defesa Civil Municipal. O benefício corresponde ao pagamento único de R$ 2.500, realizado diretamente ao responsável familiar registrado no CadÚnico, por meio de depósito bancário na conta utilizada para recebimento dos programas sociais do Governo Federal.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp

