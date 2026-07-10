Protesto fecha a Avenida Recife na manhã desta sexta-feira (10)
Moradores do Ibura e Ipsep cobram o pagamento do Auxílio Pernambuco para vítimas das enchentes; via foi fechada nos dois sentidos
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Mais um protesto acontece na Região Metropolitana do Recife (RMR) com cobranças pelo Auxílio Pernambuco. Os manifestantes fecham a Avenida Recife nos dois sentidos na manhã desta sexta-feira (10), com barricada de materiais em chamas.
O trânsito da região ficou completamente congestionado, mas o Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência e liberou a via por volta das 7h45.
Reclamação dos manifestantes
Os moradores fazem cobranças em relação ao Auxílio Pernambuco, também conhecido como "auxílio enchente". De acordo com os manifestantes, parte das famílias foi cadastrada ainda no começo de junho, mas o pagamento não foi feito até o dia de hoje, cerca de um mês depois.
Outra parte reclama que sequer houve cadastro para eles por parte da prefeitura. À TV Jornal, que acompanha de perto a movimentação, uma moradora do Ibura afirma ter sido afetada pelas chuvas, mas que foi informada pela Prefeitura do Recife que a área onde mora não faz parte do pacote.
Critérios do Auxílio Pernambuco
Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, o Governo de Pernambuco informou que o Auxílio Pernambuco, no valor de R$ 2,5 mil pago em parcela única, foi limitado a 3.500 famílias atingidas pelas chuvas nos 27 municípios que tiveram situação de emergência reconhecida.
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Segundo a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), como o número de famílias cadastradas pelas prefeituras superou esse limite, foi necessário aplicar critérios de prioridade previstos em lei. Tiveram preferência famílias com idosos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres chefes de família.
Foi reforçado, ainda, que o cadastramento das famílias é de competência das prefeituras, que repassam a relação de famílias para que o governo estadual realize os pagamentos. Até o momento, não há previsão de ampliar o número de beneficiários.
Já na manhã desta sexta-feira (10), o Governo de Pernambuco enviou nota à TV Jornal com mais esclarecimentos. Confira na íntegra:
NOTA — AUXÍLIO PERNAMBUCO
A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) informa que, após a conclusão da etapa de análise e validação técnica dos dados encaminhados pelos municípios atingidos pelas chuvas, já foram encaminhados para pagamento os dados das 3.500 famílias previstas na Lei nº 19.241/2026 que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 60.736/2026.
Cabe destacar que compete aos municípios a identificação e qualificação das famílias potencialmente elegíveis ao benefício, com o encaminhamento das informações ao Governo do Estado para análise e validação de acordo com o que está definido na legislação vingente.
Importante destacar que são consideradas aptas ao recebimento do Auxílio Pernambuco as famílias com renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), residentes em municípios contemplados pelo auxílio e que tenham sofrido danos materiais em decorrência das chuvas, emitido pela Defesa Civil Municipal. O benefício corresponde ao pagamento único de R$ 2.500, realizado diretamente ao responsável familiar registrado no CadÚnico, por meio de depósito bancário na conta utilizada para recebimento dos programas sociais do Governo Federal.