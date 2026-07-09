Recife sedia maratona de inovação para criar soluções contra crises climáticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reúne estudantes e gestão pública para desenvolver protótipos focados em calor extremo, risco hídrico e saúde urbana na capital

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Recife recebe, entre sexta-feira (10) e domingo (12), o Hackathon de Soluções Inovadoras para Adaptação Climática Urbana. A maratona colaborativa reunirá 60 estudantes da CESAR School, especialistas e gestores públicos na sede da instituição de ensino, no Bairro do Recife, com o objetivo de desenvolver protótipos e ferramentas de aplicação prática voltados ao enfrentamento dos impactos socioambientais na capital pernambucana.

A iniciativa é realizada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e pela CESAR School, com suporte institucional da Prefeitura do Recife por meio do Centro de Operações do Recife (COP).

Aplicação prática e desafios urbanos

Diferente de modelos focados apenas em debates teóricos, o formato deste hackathon prioriza a elaboração de produtos com potencial de implementação imediata, como plataformas digitais, estratégias operacionais e tecnologias urbanas.

Os participantes trabalharão divididos em dois eixos temáticos propostos pela ARIES e estruturados em conjunto com o poder público municipal:

Tecnologia comunitária para risco de água e calor: desenvolvimento de ferramentas para mitigar os efeitos de alagamentos, inundações e ondas de calor nas comunidades vulneráveis.

desenvolvimento de ferramentas para mitigar os efeitos de alagamentos, inundações e ondas de calor nas comunidades vulneráveis. Saúde urbana e prevenção de doenças climáticas: criação de estratégias tecnológicas e operacionais para conter enfermidades associadas às variações e extremos climáticos.

Metodologia

Durante os três dias de imersão, os universitários terão acesso a dados territoriais e participarão de mentorias técnicas conduzidas por equipes da ARIES, da CESAR School, do coletivo RecifeMangueBoyz e de órgãos municipais, incluindo a Secretaria de Saúde e o Instituto da Cidade Pelópidas Silveira.

No domingo, os projetos serão submetidos a uma banca avaliadora. O júri analisará as propostas com base em quatro critérios principais: