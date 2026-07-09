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Pernambuco | Notícia

Recife sedia maratona de inovação para criar soluções contra crises climáticas

Evento reúne estudantes e gestão pública para desenvolver protótipos focados em calor extremo, risco hídrico e saúde urbana na capital

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 12:36
Maratona de inovação
Maratona de inovação - Giselle Cahú

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Recife recebe, entre sexta-feira (10) e domingo (12), o Hackathon de Soluções Inovadoras para Adaptação Climática Urbana. A maratona colaborativa reunirá 60 estudantes da CESAR School, especialistas e gestores públicos na sede da instituição de ensino, no Bairro do Recife, com o objetivo de desenvolver protótipos e ferramentas de aplicação prática voltados ao enfrentamento dos impactos socioambientais na capital pernambucana.

A iniciativa é realizada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e pela CESAR School, com suporte institucional da Prefeitura do Recife por meio do Centro de Operações do Recife (COP).

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Aplicação prática e desafios urbanos

Diferente de modelos focados apenas em debates teóricos, o formato deste hackathon prioriza a elaboração de produtos com potencial de implementação imediata, como plataformas digitais, estratégias operacionais e tecnologias urbanas.

Os participantes trabalharão divididos em dois eixos temáticos propostos pela ARIES e estruturados em conjunto com o poder público municipal:

  • Tecnologia comunitária para risco de água e calor: desenvolvimento de ferramentas para mitigar os efeitos de alagamentos, inundações e ondas de calor nas comunidades vulneráveis.
  • Saúde urbana e prevenção de doenças climáticas: criação de estratégias tecnológicas e operacionais para conter enfermidades associadas às variações e extremos climáticos.

Metodologia

Durante os três dias de imersão, os universitários terão acesso a dados territoriais e participarão de mentorias técnicas conduzidas por equipes da ARIES, da CESAR School, do coletivo RecifeMangueBoyz e de órgãos municipais, incluindo a Secretaria de Saúde e o Instituto da Cidade Pelópidas Silveira.

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No domingo, os projetos serão submetidos a uma banca avaliadora. O júri analisará as propostas com base em quatro critérios principais:

  • Viabilidade de implementação no contexto de Recife;
  • Grau de inovação tecnológica e operacional;
  • Potencial de impacto social e ambiental;
  • Possibilidade de incorporação direta pela gestão pública.

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