REC’n’Play 2026 abre inscrições gratuitas para participação no festival no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento de inovação, tecnologia, criatividade e cultura será realizado entre 11 e 14 de novembro, com atividades abertas ao público

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As inscrições para o REC’n’Play 2026 estão abertas para o público interessado em participar do festival de inovação, tecnologia, criatividade e cultura, que será realizado entre os dias 11 e 14 de novembro, no Centro Histórico do Recife.

Os interessados em participar já podem realizar a inscrição por meio do site oficial do REC’n’Play: https://app.jalanlive.com/recnplay2026/home?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_-_88_edicao&utm_source=RD%20Station

O cadastro é gratuito e garante acesso à programação do evento, que contará com centenas de atividades ao longo de quatro dias. A agenda inclui palestras, workshops, oficinas, exposições, experiências imersivas, atrações culturais e oportunidades de conexão entre participantes.

Nesta edição, o festival terá atividades organizadas em cinco eixos temáticos: Tecnologia; Negócios; Criatividade e Mídias; Cultura e Sociedade; e Cidade e Sustentabilidade.

Segundo a organização, o REC’n’Play 2026 terá uma ampliação de experiências práticas, com mais oficinas, laboratórios e ações de experimentação, além de espaços voltados para criação e compartilhamento de ideias.

O evento reúne estudantes, profissionais, empreendedores, pesquisadores, artistas, empresas, gestores públicos e pessoas interessadas em conhecer iniciativas ligadas à inovação e à economia criativa.

Serviço

REC’n’Play 2026

Quando: 11 a 14 de novembro

Onde: Centro Histórico do Recife

Inscrições: https://app.jalanlive.com/recnplay2026/home?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_-_88_edicao&utm_source=RD%20Station

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