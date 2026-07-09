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Pernambuco | Notícia

REC’n’Play 2026 abre inscrições gratuitas para participação no festival no Recife

Evento de inovação, tecnologia, criatividade e cultura será realizado entre 11 e 14 de novembro, com atividades abertas ao público

Por Fagner Clemente Publicado em 09/07/2026 às 20:10 | Atualizado em 09/07/2026 às 20:23
REC’n’Play 2026 abre inscrições gratuitas para participação no festival no Recife
REC’n’Play 2026 abre inscrições gratuitas para participação no festival no Recife - REC 'N' PLAY/DIVULGAÇÃO

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As inscrições para o REC’n’Play 2026 estão abertas para o público interessado em participar do festival de inovação, tecnologia, criatividade e cultura, que será realizado entre os dias 11 e 14 de novembro, no Centro Histórico do Recife.

Os interessados em participar já podem realizar a inscrição por meio do site oficial do REC’n’Play: https://app.jalanlive.com/recnplay2026/home?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_-_88_edicao&utm_source=RD%20Station

O cadastro é gratuito e garante acesso à programação do evento, que contará com centenas de atividades ao longo de quatro dias. A agenda inclui palestras, workshops, oficinas, exposições, experiências imersivas, atrações culturais e oportunidades de conexão entre participantes.

Nesta edição, o festival terá atividades organizadas em cinco eixos temáticos: Tecnologia; Negócios; Criatividade e Mídias; Cultura e Sociedade; e Cidade e Sustentabilidade.

Segundo a organização, o REC’n’Play 2026 terá uma ampliação de experiências práticas, com mais oficinas, laboratórios e ações de experimentação, além de espaços voltados para criação e compartilhamento de ideias.

O evento reúne estudantes, profissionais, empreendedores, pesquisadores, artistas, empresas, gestores públicos e pessoas interessadas em conhecer iniciativas ligadas à inovação e à economia criativa.

Serviço

REC’n’Play 2026
Quando: 11 a 14 de novembro
Onde: Centro Histórico do Recife
Inscrições: https://app.jalanlive.com/recnplay2026/home?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_-_88_edicao&utm_source=RD%20Station

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