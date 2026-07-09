Policial militar agride mulher com tapa e "mata-leão" durante protesto no Recife
Caso ocorreu na Avenida Caxangá durante manifestação de atingidos pelas chuvas que cobram auxílio emergencial; corporação apura conduta de agentes
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Uma manifestação de moradores atingidos pelas chuvas na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, terminou em violência na última quarta-feira (8). Um policial militar foi filmado agredindo uma mulher com um tapa nas costas e, em seguida, aplicando um golpe de imobilização conhecido como "mata-leão".
O ato ocorreu durante o bloqueio da via, onde o grupo cobrava do governo de Pernambuco o pagamento do auxílio emergencial de R$ 2.500 destinado a famílias afetadas pelos temporais.
Testemunhas que acompanhavam o ato afirmam que a manifestação ocorria de forma pacífica até a intervenção policial. Segundo relatos de pessoas presentes no local, a mulher foi abordada e agredida no momento em que tentava retirar um galão vazio de gasolina da pista.
As imagens gravadas por testemunhas registraram o momento exato da agressão física e da aplicação do golpe técnico de estrangulamento pelo agente.
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O que diz a Polícia Militar
Procurada para prestar esclarecimentos sobre a conduta da equipe envolvida, a Polícia Militar de Pernambuco enviou uma nota oficial apresentando a justificativa para a operação e os desdobramentos administrativos internos.
Confira a nota na íntegra:
"A Polícia Militar de Pernambuco informa que atuou, na última quarta-feira (08), para garantir o livre fluxo de veículos em vias da área do 12º BPM, onde manifestantes tentavam bloquear o trânsito ateando fogo em objetos.
A Corporação esclarece que determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar a atuação dos policiais envolvidos e verificar a eventual ocorrência de excessos durante a ação.
Por fim, a Polícia Militar reforça que a Corregedoria Geral permanece à disposição da população para o recebimento de relatos, denúncias ou outras informações relacionadas ao fato, que possam contribuir com a apuração."