Parceria entre incorporadora e estudantes planta quase duas mil mudas para conter erosão em Carneiros
atividade de campo contou com a participação de alunos de 11 e 12 anos da Escola Almirante Tamandaré, com professores e uma equipe multidisciplinar
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A Praia dos Carneiros, um dos principais cartões-postais do litoral sul de Pernambuco, recebeu uma importante ação de preservação costeira. A incorporadora Soma Inc., braço do Grupo Soma Par, iniciou a execução de seu Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na faixa beira-mar do empreendimento Azzul. A iniciativa aliou engenharia ambiental e educação sustentável ao envolver 30 estudantes da rede local no plantio de quase duas mil mudas nativas.
O projeto prevê a restauração completa de uma área de 4.200 metros quadrados que vinha sofrendo com os impactos da interferência humana. Antes do início do plantio, a equipe técnica realizou a remoção de estruturas antrópicas — intervenções feitas pelo homem que prejudicavam o ecossistema —, como barreiras de contenção construídas de forma inadequada com troncos de coqueiros.
A atividade de campo contou com a participação de alunos de 11 e 12 anos da Escola Almirante Tamandaré. Acompanhados por professores e guiados por uma equipe multidisciplinar formada pelo engenheiro ambiental Matheus Neves, por profissionais de paisagismo da Atmosphera liderados por Márcio Nunes, e pelas arquitetas da Soma Inc., Raquel Leão, Amanda Spinelli e Rita Xavier, os estudantes inseriram 1.907 unidades de vegetação típica na areia.
Entre as espécies selecionadas para a recomposição do solo estão o ficus da praia, a pitangueira, a alface da praia, a ipomeia e a grama São Carlos. Essas plantas desempenham um papel crucial na estabilização do terreno litorâneo, funcionando como uma barreira natural contra os processos erosivos causados pelas chuvas, pelos ventos fortes e pelo avanço constante das marés.
O planejamento técnico estruturado pela incorporadora é de longo prazo e foi dividido em 11 etapas distintas, que englobam desde a seleção rigorosa das mudas e o isolamento da área até o preparo do solo, a definição dos modelos de plantio e a manutenção contínua da vegetação. Além de cumprir as exigências da legislação ambiental vigente, a Soma Inc. projeta que a consolidação da restinga trará benefícios práticos imediatos para a região, como o estímulo à autorregeneração da biodiversidade local, maior retenção de nutrientes no solo, melhoria no conforto térmico e avanço na qualidade do ar.
Para além dos ganhos ecológicos imediatos na Praia dos Carneiros, os organizadores destacaram o valor social da atividade. Ao permitir que os jovens da comunidade local tivessem contato direto com o manejo da biodiversidade do território onde vivem, a ação buscou transformar a conscientização teórica em prática, estimulando a formação de uma nova geração mais responsável e engajada com o futuro e a preservação do ecossistema costeiro de Tamandaré.