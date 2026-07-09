fechar
Pernambuco | Notícia

Parceria entre incorporadora e estudantes planta quase duas mil mudas para conter erosão em Carneiros

atividade de campo contou com a participação de alunos de 11 e 12 anos da Escola Almirante Tamandaré, com professores e uma equipe multidisciplinar

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 18:51 | Atualizado em 09/07/2026 às 18:51
O projeto prevê a restauração completa de uma área de 4.200 metros quadrados que vinha sofrendo com os impactos da interferência humana
O projeto prevê a restauração completa de uma área de 4.200 metros quadrados que vinha sofrendo com os impactos da interferência humana - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Praia dos Carneiros, um dos principais cartões-postais do litoral sul de Pernambuco, recebeu uma importante ação de preservação costeira. A incorporadora Soma Inc., braço do Grupo Soma Par, iniciou a execução de seu Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na faixa beira-mar do empreendimento Azzul. A iniciativa aliou engenharia ambiental e educação sustentável ao envolver 30 estudantes da rede local no plantio de quase duas mil mudas nativas.

O projeto prevê a restauração completa de uma área de 4.200 metros quadrados que vinha sofrendo com os impactos da interferência humana. Antes do início do plantio, a equipe técnica realizou a remoção de estruturas antrópicas — intervenções feitas pelo homem que prejudicavam o ecossistema —, como barreiras de contenção construídas de forma inadequada com troncos de coqueiros.

A atividade de campo contou com a participação de alunos de 11 e 12 anos da Escola Almirante Tamandaré. Acompanhados por professores e guiados por uma equipe multidisciplinar formada pelo engenheiro ambiental Matheus Neves, por profissionais de paisagismo da Atmosphera liderados por Márcio Nunes, e pelas arquitetas da Soma Inc., Raquel Leão, Amanda Spinelli e Rita Xavier, os estudantes inseriram 1.907 unidades de vegetação típica na areia.

Entre as espécies selecionadas para a recomposição do solo estão o ficus da praia, a pitangueira, a alface da praia, a ipomeia e a grama São Carlos. Essas plantas desempenham um papel crucial na estabilização do terreno litorâneo, funcionando como uma barreira natural contra os processos erosivos causados pelas chuvas, pelos ventos fortes e pelo avanço constante das marés.

O planejamento técnico estruturado pela incorporadora é de longo prazo e foi dividido em 11 etapas distintas, que englobam desde a seleção rigorosa das mudas e o isolamento da área até o preparo do solo, a definição dos modelos de plantio e a manutenção contínua da vegetação. Além de cumprir as exigências da legislação ambiental vigente, a Soma Inc. projeta que a consolidação da restinga trará benefícios práticos imediatos para a região, como o estímulo à autorregeneração da biodiversidade local, maior retenção de nutrientes no solo, melhoria no conforto térmico e avanço na qualidade do ar.

Para além dos ganhos ecológicos imediatos na Praia dos Carneiros, os organizadores destacaram o valor social da atividade. Ao permitir que os jovens da comunidade local tivessem contato direto com o manejo da biodiversidade do território onde vivem, a ação buscou transformar a conscientização teórica em prática, estimulando a formação de uma nova geração mais responsável e engajada com o futuro e a preservação do ecossistema costeiro de Tamandaré.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Estado de Pernambuco é condenado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto por engano pela polícia
JUSTIÇA

Estado de Pernambuco é condenado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto por engano pela polícia
BR-101 é fechada em protesto por "auxílio enchente" na manhã desta quinta-feira (9)
COBRANÇA

BR-101 é fechada em protesto por "auxílio enchente" na manhã desta quinta-feira (9)

Compartilhe

Tags