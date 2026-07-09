Em meio a protestos, Governo de Pernambuco apresenta balanço de ações após chuvas e explica critérios do auxílio
Estado afirma em balanço atendimento a 3.500 famílias com auxílio de R$ 2,5 mil e ações emergenciais em municípios da RMR, Zona da Mata e Agreste
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Em meio a uma sequência de protestos de moradores cobrando o pagamento do Auxílio Pernambuco, o Governo do Estado apresentou, nesta quinta-feira (9), os critérios utilizados para definir as famílias beneficiadas pelo programa. Segundo a gestão estadual, o benefício de R$ 2,5 mil não era destinado a todos os moradores das áreas atingidas pelas chuvas, mas apenas àqueles que atendiam aos requisitos estabelecidos em decreto.
A explicação foi dada durante a apresentação do balanço da Operação Chuvas, realizada na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS), no Recife. O Estado informou que 3.500 famílias receberam o auxílio, que teve investimento total de R$ 8,75 milhões.
Nos últimos dias, moradores realizaram protestos em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife cobrando a inclusão no programa. Nesta quinta-feira (9), um trecho da BR-101, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, foi interditado durante uma manifestação. Na terça-feira (7), outro ato bloqueou a Avenida Brasil, em Olinda, também com cobrança pelo benefício.
De acordo com a secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Andreza Pacheco, o levantamento das famílias foi feito a partir dos dados recebidos após o início da situação de emergência, decretada em maio. Segundo ela, o número de beneficiários ficou 40% acima da estimativa inicial.
“O levantamento foi feito a partir dos dados que recebemos no princípio da situação de emergência, no dia 1º de maio. Com a aprovação imediata pela Alepe, 3.500 famílias, 40% a mais do que o indicado inicialmente, foram beneficiadas”, afirmou a secretária.
Critérios para receber o benefício
Segundo o Governo de Pernambuco, para receber o Auxílio Pernambuco era necessário cumprir, simultaneamente, três critérios: morar em áreas afetadas pelas chuvas nos municípios que tiveram situação de emergência reconhecida; estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa; e possuir atestado da Defesa Civil municipal confirmando que a família foi atingida.
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O Estado decretou situação de emergência em 27 municípios, entre eles Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Goiana, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão.
Ainda conforme o governo, 24 municípios enviaram as informações necessárias para viabilizar o pagamento do auxílio. Outros três informaram não possuir público que atendesse aos critérios definidos.
Balanço aponta R$ 168,9 milhões em ações após chuvas
Além do auxílio financeiro, o Governo de Pernambuco informou ter destinado R$ 168,9 milhões para ações relacionadas às chuvas registradas nos dias 1º de maio e 27 de junho, que afetaram municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste.
Segundo o balanço apresentado nesta quinta, a Defesa Civil mobilizou mais de 160 equipes entre 2 de maio e 8 de julho. O órgão informou ainda a entrega de 19.888 itens de necessidade básica, como colchões, lençóis, kits de limpeza e higiene e cestas básicas, além de 19.840 litros de água para famílias atingidas em 19 municípios.
Na área de infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou investimento de cerca de R$ 85 milhões em ações emergenciais, como recuperação de estradas vicinais, pontes, passagens molhadas e limpeza de canais.
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) informou ter aplicado R$ 69,76 milhões em intervenções em rodovias estaduais, enquanto a Compesa destinou R$ 3 milhões para ações de reparo e abastecimento de água.
O governo também citou investimentos previstos de R$ 2 bilhões em obras de prevenção a desastres, incluindo contenção de encostas, macrodrenagem e construção de barragens.