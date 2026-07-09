Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek
A programação reúne opções para crianças, jovens e adultos, além de incluir promoção de ingressos de cinema de segunda a sexta-feira
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Quem busca opções de lazer nas férias de julho encontra uma programação variada no Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. O centro de compras oferece atrações para diferentes faixas etárias, como parque de infláveis, pista de patinação no gelo, espaço voltado à cultura pop asiática, jogos eletrônicos e promoção de ingressos no cinema.
De acordo com a gerente de marketing do Shopping Guararapes, Dora Linhares, a programação foi planejada para atender toda a família durante o período de férias. "Nosso objetivo é oferecer experiências variadas, seguras e acessíveis para que as famílias possam curtir momentos especiais no shopping. Buscamos sempre diversificar as opções e trazer novidades para o nosso público", afirma.
Parque de infláveis
Instalado no G3 do Edifício Garagem, o Park dos Infláveis reúne mais de 20 brinquedos, entre piscina de bolinhas, escorregadores e pula-pulas. O espaço permanece em funcionamento até 31 de agosto. Durante o mês de julho, o parque oferece promoção de férias com meia-entrada para todos. O ingresso custa R$ 40 e permite permanência livre no local.
Pista de gelo
A pista de patinação no gelo Iceland voltou ao Shopping Guararapes após a temporada do ano passado. A atração fica na Praça de Eventos até 30 de agosto e conta com monitores para orientar os participantes, além de carrinhos adaptados para crianças de 2 a 4 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria da atração ou pela plataforma Sympla.
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Espaço Geek Asiático
Outra novidade da programação é o Espaço Geek Asiático, iniciativa voltada para empreendedores dos segmentos geek e da cultura pop asiática. O projeto acontece aos sábados e domingos de julho (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26) e reúne expositores com produtos colecionáveis, itens temáticos e opções da culinária asiática, como lámen e tteokbokki.
Games e cinema
O Game Station também integra a programação de férias, com jogos eletrônicos, simuladores, brinquedos interativos e promoções divulgadas pela rede. Já a Cinépolis oferece uma promoção válida de segunda a sexta-feira para sessões iniciadas até 16h55. Nesse período, todos pagam R$ 10 no ingresso de meia-entrada. A oferta não vale para feriados nem para sessões de pré-estreia.
Serviço
Férias de Julho no Shopping Guararapes
Park dos Infláveis
Local: G3 do Edifício Garagem
Até 31 de agosto
Funcionamento: mesmo horário do shopping
Promoção de julho: R$ 40, com tempo livre para brincar
Pista de Patinação no Gelo Iceland
Local: Praça de Eventos
Até 30 de agosto
Espaço Geek Asiático
Datas: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho
Horário: sábados, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h
Game Station
Funcionamento: mesmo horário do shopping
Promoção Cinépolis
Segunda a sexta-feira
Sessões até 16h55
Meia-entrada para todos por R$ 10
Não é válida para feriados e pré-estreias.