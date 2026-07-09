fechar
Pernambuco | Notícia

Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek

A programação reúne opções para crianças, jovens e adultos, além de incluir promoção de ingressos de cinema de segunda a sexta-feira

Por JC Publicado em 09/07/2026 às 22:46
Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek
Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quem busca opções de lazer nas férias de julho encontra uma programação variada no Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. O centro de compras oferece atrações para diferentes faixas etárias, como parque de infláveis, pista de patinação no gelo, espaço voltado à cultura pop asiática, jogos eletrônicos e promoção de ingressos no cinema.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Guararapes, Dora Linhares, a programação foi planejada para atender toda a família durante o período de férias. "Nosso objetivo é oferecer experiências variadas, seguras e acessíveis para que as famílias possam curtir momentos especiais no shopping. Buscamos sempre diversificar as opções e trazer novidades para o nosso público", afirma.

Parque de infláveis

Instalado no G3 do Edifício Garagem, o Park dos Infláveis reúne mais de 20 brinquedos, entre piscina de bolinhas, escorregadores e pula-pulas. O espaço permanece em funcionamento até 31 de agosto. Durante o mês de julho, o parque oferece promoção de férias com meia-entrada para todos. O ingresso custa R$ 40 e permite permanência livre no local.

divulgação
Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek - divulgação

Pista de gelo

A pista de patinação no gelo Iceland voltou ao Shopping Guararapes após a temporada do ano passado. A atração fica na Praça de Eventos até 30 de agosto e conta com monitores para orientar os participantes, além de carrinhos adaptados para crianças de 2 a 4 anos. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria da atração ou pela plataforma Sympla.

divulgação
Férias de julho no Shopping Guararapes têm parque de infláveis, pista de gelo e atrações geek - divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Espaço Geek Asiático

Outra novidade da programação é o Espaço Geek Asiático, iniciativa voltada para empreendedores dos segmentos geek e da cultura pop asiática. O projeto acontece aos sábados e domingos de julho (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26) e reúne expositores com produtos colecionáveis, itens temáticos e opções da culinária asiática, como lámen e tteokbokki.

Leia Também

 

Games e cinema

O Game Station também integra a programação de férias, com jogos eletrônicos, simuladores, brinquedos interativos e promoções divulgadas pela rede. Já a Cinépolis oferece uma promoção válida de segunda a sexta-feira para sessões iniciadas até 16h55. Nesse período, todos pagam R$ 10 no ingresso de meia-entrada. A oferta não vale para feriados nem para sessões de pré-estreia.

Serviço

Férias de Julho no Shopping Guararapes

Park dos Infláveis

Local: G3 do Edifício Garagem
Até 31 de agosto
Funcionamento: mesmo horário do shopping
Promoção de julho: R$ 40, com tempo livre para brincar

Pista de Patinação no Gelo Iceland

Local: Praça de Eventos
Até 30 de agosto

Espaço Geek Asiático

Datas: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho
Horário: sábados, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Game Station

Funcionamento: mesmo horário do shopping

Promoção Cinépolis

Segunda a sexta-feira
Sessões até 16h55
Meia-entrada para todos por R$ 10
Não é válida para feriados e pré-estreias.

Leia também

Estado de Pernambuco é condenado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto por engano pela polícia
JUSTIÇA

Estado de Pernambuco é condenado a indenizar em R$ 500 mil pai de jovem morto por engano pela polícia
BR-101 é fechada em protesto por "auxílio enchente" na manhã desta quinta-feira (9)
COBRANÇA

BR-101 é fechada em protesto por "auxílio enchente" na manhã desta quinta-feira (9)

Compartilhe

Tags