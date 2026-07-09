BR-101 é fechada em protesto por "auxílio enchente" na manhã desta quinta-feira (9)
Moradores realizam ato no sentido Paulista, cobrando o pagamento de R$2,5 mil do Auxílio Pernambuco para famílias afetadas pelas fortes chuvas
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A BR-101, nas proximidades do Hospital da Mulher, foi fechada na manhã desta quinta-feira (9) em protesto de cobrança pelo Auxílio Pernambuco, popularmente conhecido como "auxílio enchente".
Com queima de pneus, moradores cobram o valor de R$2,5 mil destinado às famílias que sofreram perdas materiais em decorrência das fortes chuvas que assolaram Pernambuco em 1° de maio.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato ocorre no km 70 da rodovia, em Jardim São Paulo, embaixo do viaduto que dá acesso à avenida Abdias de Carvalho.
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Protesto não é o primeiro
O Jornal do Commercio tem acompanhado outros protestos pelo mesmo motivo na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em 12 de junho e 7 de julho, moradores da comunidade de Rio Doce, em Olinda, fecharam a Avenida Brasil.
No dia 1° de julho, foi a vez de moradores do Jiquiá, que interditaram a Rua São Miguel, que corta importantes bairros da Zona Oeste do Recife.
O Auxílio Pernambuco é um pagamento autorizado pelo Governo de Pernambuco, de responsabilidade de cadastramento e repasse pelas prefeituras e 27 cidades do estado.