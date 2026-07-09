Após protestos, Governo do Estado esclarece por que famílias ficaram fora do Auxílio Pernambuco

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O programa tinha um limite de atendimentos de 3.500, com a cota superada foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis

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Ao longo da semana, moradores de diversas áreas da Região Metropolitana do Recife realizaram protestos para cobrar o cadastramento das famílias afetadas pelas fortes chuvas de maio para o recebimento do Auxílio Pernambuco.

O benefício prevê o pagamento de R$ 2,5 mil, em parcela única, para famílias de baixa renda afetadas pelas fortes chuvas em 27 municípios contemplados pela situação de emergência.

No entanto, segundo os manifestantes, algumas pessoas não foram cadastradas e não receberam nenhum tipo de assistência relacionada ao auxílio.

Limite de cadastros

Como o limite de atendimentos do programa é de 3.500 famílias, foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis, como famílias com idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou mulheres chefes de família.

De acordo com a Secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco (SAS), Andreza Pacheco, o número de famílias cadastradas superou a cota prevista pela lei, sendo necessário o uso dos filtros de prioridade previstos na lei.

“Os municípios tinham informado uma quantidade de famílias e foi a quantidade que nós trabalhamos. Então, algumas famílias que estão reclamando que não receberam, ou não estavam no critério ou realmente chegaram após e não estavam nesse critério de priorização”, explica.

A secretária ressalta que as prefeituras são responsáveis por atestar os danos e cadastrar as famílias, enquanto o Estado apenas valida os dados e processa o pagamento via Caixa Econômica Federal.

Pagamentos realizados

Segundo a gestora, os pagamentos já foram encaminhados à Caixa Econômica, e a lista completa de beneficiários pode ser consultada no Portal da Transparência.

“Nós enviamos o pagamento para a Caixa Econômica, onde todas as pessoas que serão beneficiadas já receberam esse valor. E aqueles que não receberam é porque o dinheiro já está na Caixa Econômica Federal.”

Até o momento, não existe previsão para o pagamento do auxílio àqueles que excederam o limite inicial previsto.

“O Auxílio Pernambuco, ele foi uma ação a mais daquilo que a gente já estava trabalhando com todas as secretarias do governo estadual. E a Secretaria de Assistência Social não trabalha só com auxílio, mas sim com benefício eventualmente social.”

