Após protestos, Governo do Estado esclarece por que famílias ficaram fora do Auxílio Pernambuco
O programa tinha um limite de atendimentos de 3.500, com a cota superada foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis
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Ao longo da semana, moradores de diversas áreas da Região Metropolitana do Recife realizaram protestos para cobrar o cadastramento das famílias afetadas pelas fortes chuvas de maio para o recebimento do Auxílio Pernambuco.
O benefício prevê o pagamento de R$ 2,5 mil, em parcela única, para famílias de baixa renda afetadas pelas fortes chuvas em 27 municípios contemplados pela situação de emergência.
No entanto, segundo os manifestantes, algumas pessoas não foram cadastradas e não receberam nenhum tipo de assistência relacionada ao auxílio.
Limite de cadastros
Como o limite de atendimentos do programa é de 3.500 famílias, foram adotados critérios de prioridade para grupos mais vulneráveis, como famílias com idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou mulheres chefes de família.
De acordo com a Secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco (SAS), Andreza Pacheco, o número de famílias cadastradas superou a cota prevista pela lei, sendo necessário o uso dos filtros de prioridade previstos na lei.
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“Os municípios tinham informado uma quantidade de famílias e foi a quantidade que nós trabalhamos. Então, algumas famílias que estão reclamando que não receberam, ou não estavam no critério ou realmente chegaram após e não estavam nesse critério de priorização”, explica.
A secretária ressalta que as prefeituras são responsáveis por atestar os danos e cadastrar as famílias, enquanto o Estado apenas valida os dados e processa o pagamento via Caixa Econômica Federal.
Pagamentos realizados
Segundo a gestora, os pagamentos já foram encaminhados à Caixa Econômica, e a lista completa de beneficiários pode ser consultada no Portal da Transparência.
“Nós enviamos o pagamento para a Caixa Econômica, onde todas as pessoas que serão beneficiadas já receberam esse valor. E aqueles que não receberam é porque o dinheiro já está na Caixa Econômica Federal.”
Até o momento, não existe previsão para o pagamento do auxílio àqueles que excederam o limite inicial previsto.
“O Auxílio Pernambuco, ele foi uma ação a mais daquilo que a gente já estava trabalhando com todas as secretarias do governo estadual. E a Secretaria de Assistência Social não trabalha só com auxílio, mas sim com benefício eventualmente social.”