Prefeitura do Recife convoca 352 aprovados em concursos para Saúde, Educação e Mulher
Nomeações incluem 219 profissionais da Saúde, 125 da Educação e oito da Secretaria da Mulher; convocação será publicada no Diário Oficial
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A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (8), a convocação de 352 aprovados em concursos públicos para atuar nas secretarias de Saúde, Educação e da Mulher. As nomeações serão publicadas na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (9).
Do total de convocados, 219 profissionais serão destinados à Secretaria de Saúde, 125 à Secretaria de Educação e oito à Secretaria da Mulher.
Na área da Saúde, foram chamados médicos de especialidades como pediatria, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia e neonatologia, além de enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal.
Segundo a gestão municipal, os novos profissionais serão distribuídos entre policlínicas, Unidades de Saúde da Família Mais (USF+), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros TEA e o Hospital Helena Moura.
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Os convocados fazem parte do concurso da Saúde realizado em 2024, cuja validade foi prorrogada até junho de 2028. A Prefeitura informou que, desde 2021, foram feitas 5.270 nomeações para a área.
Educação
Na Secretaria de Educação, os 125 convocados incluem 11 nutricionistas, 89 Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE) e 25 Professores II.
Os profissionais irão integrar o quadro efetivo da rede municipal de ensino.
Secretaria da Mulher
A Secretaria da Mulher terá oito novas servidoras efetivas para cargos de Analista de Promoção dos Direitos das Mulheres. As vagas contemplam áreas como assistência social, psicologia, direito, pedagogia, ciências sociais, educação social e arte-educação.
Segundo a Prefeitura, o concurso foi o primeiro realizado no país com vagas específicas para uma Secretaria da Mulher.