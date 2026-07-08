Prefeitura do Recife convoca 352 aprovados em concursos para Saúde, Educação e Mulher

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nomeações incluem 219 profissionais da Saúde, 125 da Educação e oito da Secretaria da Mulher; convocação será publicada no Diário Oficial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (8), a convocação de 352 aprovados em concursos públicos para atuar nas secretarias de Saúde, Educação e da Mulher. As nomeações serão publicadas na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (9).

Do total de convocados, 219 profissionais serão destinados à Secretaria de Saúde, 125 à Secretaria de Educação e oito à Secretaria da Mulher.

Na área da Saúde, foram chamados médicos de especialidades como pediatria, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia e neonatologia, além de enfermeiros, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, técnicos de enfermagem e auxiliares de saúde bucal.

Segundo a gestão municipal, os novos profissionais serão distribuídos entre policlínicas, Unidades de Saúde da Família Mais (USF+), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros TEA e o Hospital Helena Moura.

Os convocados fazem parte do concurso da Saúde realizado em 2024, cuja validade foi prorrogada até junho de 2028. A Prefeitura informou que, desde 2021, foram feitas 5.270 nomeações para a área.

Educação

Na Secretaria de Educação, os 125 convocados incluem 11 nutricionistas, 89 Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE) e 25 Professores II.

Os profissionais irão integrar o quadro efetivo da rede municipal de ensino.

Secretaria da Mulher

A Secretaria da Mulher terá oito novas servidoras efetivas para cargos de Analista de Promoção dos Direitos das Mulheres. As vagas contemplam áreas como assistência social, psicologia, direito, pedagogia, ciências sociais, educação social e arte-educação.

Segundo a Prefeitura, o concurso foi o primeiro realizado no país com vagas específicas para uma Secretaria da Mulher.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

