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Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco autoriza concurso com 5.337 vagas para segurança, saúde e UPE

Oportunidades contemplam Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, SES e UPE; Editais serão publicados em breve

Por Pedro Beija Publicado em 08/07/2026 às 14:44
Governo de Pernambuco autorizou a realização de novos concursos públicos; Serão ofertadas 5.337 vagas
Governo de Pernambuco autorizou a realização de novos concursos públicos; Serão ofertadas 5.337 vagas - Yacy Ribeiro/Secom

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O Governo de Pernambuco autorizou a realização de novos concursos públicos para as áreas de segurança pública, saúde e da Universidade de Pernambuco (UPE). Ao todo, serão ofertadas 5.337 vagas, distribuídas entre as polícias Militar, Civil e Penal, o Corpo de Bombeiros Militar, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a UPE.

A homologação que autoriza os certames foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (3). Segundo o governo estadual, os editais com as regras, cronograma e etapas de seleção serão divulgados em breve.

A maior parte das oportunidades será destinada à área de segurança pública, com 3.905 vagas. Outras 1.263 serão para a Secretaria Estadual de Saúde e 169 para a Universidade de Pernambuco.

Segurança concentra maior número de vagas

Na Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o concurso oferecerá 1.320 vagas, sendo 70 para oficiais e 1.250 para soldados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) contará com 570 vagas, das quais 60 para oficiais e 510 para soldados.

Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) terá 1.315 vagas, distribuídas entre 45 delegados, 70 escrivães e 1.200 agentes de polícia.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) abrirá outras 700 vagas para o cargo de policial penal.

Saúde e UPE também terão seleção

Na Secretaria Estadual de Saúde, serão ofertadas 1.263 vagas para médicos plantonistas, analistas em saúde plantonistas, assistentes em saúde plantonistas e fiscais em vigilância sanitária.

Confira a distribuição de vagas para a SES:

  • 428 médicos plantonistas;
  • 283 analistas em saúde plantonistas;
  • 542 assistentes em saúde plantonistas;
  • 10 fiscais em vigilância sanitária.

Na Universidade de Pernambuco, serão abertas 169 vagas, sendo 117 para médicos, 21 para analistas técnicos em gestão universitária e 31 para assistentes técnicos em gestão universitária.

Segundo o Governo de Pernambuco, os editais dos concursos serão publicados nos próximos dias, trazendo detalhes sobre requisitos, remuneração, cronograma e inscrições.

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