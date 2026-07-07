Recife abre inscrições para oficinas gratuitas de agricultura urbana
Projeto oferece 30 vagas com foco em segurança alimentar e agroecologia; moradores do bairro do Cordeiro têm prioridade na seleção
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A prefeitura do Recife abriu as inscrições para um novo ciclo de oficinas gratuitas do projeto Cultiva Recife. As atividades, coordenadas pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU), serão realizadas no Compaz Escritor Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro.
Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (8), data do primeiro encontro, diretamente no equipamento público.
O objetivo do programa é capacitar os participantes em práticas de cultivo urbano com base na agroecologia. O projeto visa estimular a segurança alimentar, a organização comunitária e a implantação de hortas em áreas urbanas.
Programação e temas das formações
A formação é estruturada em encontros semanais durante o mês de julho e uma atividade de encerramento em agosto, sempre das 13h30 às 16h30. O conteúdo articula conceitos teóricos e vivências práticas no próprio Compaz.
O cronograma de atividades começa no dia 8 de julho, com a introdução à agricultura urbana e cartografia afetiva. No dia 15, a oficina aborda o manejo integrado das áreas produtivas, seguida pelas aulas de beneficiamento e economia criativa no dia 22.
O último encontro temático ocorre no dia 29 de julho, com foco em segurança alimentar e nutricional, organização comunitária e reconhecimento territorial. O ciclo termina no dia 5 de agosto, com uma atividade de encerramento voltada para a sistematização das experiências e socialização dos resultados.
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Inscrições e requisitos
Estão disponíveis 30 vagas no total. O preenchimento prioriza os moradores do entorno do Compaz, lideranças comunitárias e agentes populares, embora as oficinas sejam abertas ao público geral interessado no manejo de cultivos.
As inscrições devem ser feitas presencialmente no Compaz Escritor Ariano Suassuna, localizado na Avenida General San Martin, 1208, no Cordeiro. Para quem ainda não tem cadastro no equipamento, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- Registro Geral (RG);
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Comprovante de residência.