Protesto por "auxílio enchente" volta a interditar Avenida Brasil, em Olinda, na manhã desta terça-feira (7)
Moradores afetados pelas fortes chuvas de 1° de maio voltam a cobrar a conclusão do cadastramento e reclamam de falta de diálogo com a prefeitura
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Moradores de Rio Doce, em Olinda, voltaram a protestar na manhã desta segunda-feira (7) para cobrar o cadastramento das famílias afetadas pelas fortes chuvas de maio para o recebimento do "auxílio enchente".
Assim como ocorreu em junho, os manifestantes fecharam a Avenida Brasil, nas proximidades de um atacarejo, com queima de pneus e cartazes, alegando que só irão liberar a via quando um representante da Prefeitura de Olinda for conversar com eles.
Cobrança por celeridade
O fogo que atravessava a Avenida Brasil nos primeiros momentos do ato já foi apagado, mas os manifestantes formam uma barreira humana e exibem cartazes com frases como "Queremos nossos direitos", "Cadê o suporte para quem precisa?" e "Tempo passa e o auxílio não chega".
Juliana Lima, líder comunitária que organiza o protesto, disse ao Jornal do Commercio que a via só vai ser liberada quando a Prefeitura de Olinda estabelecer um diálogo direto com eles.
A principal reivindicação é a conclusão do cadastramento das famílias atingidas pelas chuvas registradas em maio, etapa necessária para que os moradores possam receber o Auxílio Pernambuco, popularmente conhecido como "auxílio enchente".
Esta não é a primeira vez que a população realiza um protesto pelo mesmo motivo. No dia 12 de junho, moradores também interditaram a Avenida Brasil para denunciar que, mais de um mês após as chuvas, ainda não haviam sido cadastrados nem recebido qualquer tipo de assistência relacionada ao benefício.
O Auxílio Pernambuco foi instituído por lei sancionada em 14 de maio e prevê o pagamento de R$ 2,5 mil, em parcela única, para famílias de baixa renda afetadas pelas fortes chuvas em municípios contemplados pela situação de emergência.
A distribuição do benefício depende do cadastramento realizado pelas prefeituras, responsáveis por identificar as famílias atingidas e emitir a documentação que comprove os danos materiais.
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Prefeitura adiou prazo para concluir cadastramento
Após o primeiro protesto, a Prefeitura de Olinda informou ao Jornal do Commercio que o cadastramento das famílias de Rio Doce seria concluído até a semana seguinte, com previsão de encerramento até o dia 19 de junho.
Na ocasião, a gestão afirmou que as famílias estavam sendo cadastradas para inclusão no Auxílio Pernambuco e explicou que, após a validação das informações, o pagamento seguiria o cronograma do Governo de Pernambuco.
O prazo informado não foi cumprido e a reportagem voltou a procurar a prefeitura no dia 26 de junho. Em nova nota, a administração municipal informou que o cadastramento continuava em andamento e que a expectativa passou a ser de conclusão até a segunda semana de julho.
Segundo a prefeitura, após essa etapa e a validação dos dados encaminhados pelo município, o pagamento do benefício seguirá o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado, conforme previsto no Decreto nº 60.736/2026.
Vale pontuar que o texto do decreto estipula um prazo de 15 dias após a sua publicação, em 27 de maio, para que a relação de moradores afetados seja levantada pelos municípios. Se isso não ocorresse, o Estado poderia fazer essa verificação diretamente com as famílias, mas também não o fez.
Prefeitura ainda realizará cadastros
Em nota enviada ao JC nesta manhã, a Prefeitura de Olinda afirma já ter cadastrado cerca de 4 mil famílias e enviado a relação ao governo estadual dentro do prazo estabelecido.
Mas reforça que aqueles que ficaram de fora ainda podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Pres. Getúlio Vargas, n° 536, Bairro Novo, para receber atendimento e, se enquadrados no direito ao benefício, serem cadastrados. Veja a íntegra das respostas:
Nota 1:
A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, informa que cadastrou cerca de 4 mil famílias para o recebimento do auxílio financeiro destinado às vítimas das chuvas, benefício concedido pelo Governo de Pernambuco. A gestão municipal esclarece que todos os cadastros foram realizados e enviados dentro do prazo estabelecido pela legislação estadual.
A Prefeitura de Olinda reforça que segue acompanhando a situação e mantendo diálogo permanente com o Governo de Pernambuco, com o objetivo de continuar mantendo informações atualizadas e prestar o devido apoio às famílias afetadas.
Os moradores que tiverem dúvidas sobre o andamento do benefício devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica na Av. Pres. Getúlio Vargas, 536 - Bairro Novo.
Nota 2:
A Prefeitura de Olinda informa que o prazo oficial para cadastramento, estabelecido pelo Governo do Estado, já foi encerrado. A gestão municipal esclarece que as famílias contempladas foram cadastradas e selecionadas em conformidade com os critérios técnicos e legais definidos no decreto estadual que regulamenta o programa.
Em relação às famílias que não realizaram cadastro dentro do prazo estabelecido, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos está realizando atendimento humanizado, com acolhimento, coleta de informações, orientações técnicas e acompanhamento individualizado, a fim de prestar o suporte necessário e avaliar cada situação de acordo com as políticas públicas e os instrumentos legais aplicáveis.
A Prefeitura de Olinda reafirma seu compromisso com a assistência às famílias afetadas, atuando de forma responsável, transparente e em articulação com os demais entes públicos para garantir o atendimento à população.