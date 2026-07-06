Menino que teve perna amputada em incidente com tubarão em Piedade recebe alta após mais de um mês no HR
Criança foi atacada no dia 31 de maio e agora inicia recuperação em casa; família criou campanha para auxiliar nos custos da nova rotina
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O menino que teve a perna esquerda amputada após um incidente com tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (6) depois de mais de um mês de internação no Hospital da Restauração (HR), no Recife.
João Lucas Nemézio, de 11 anos, foi atacado pelo animal no dia 31 de maio, enquanto estava no mar. Após receber os primeiros socorros ainda na faixa de areia, ela foi encaminhada ao HR, onde passou por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.
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Agora em casa, o menino inicia uma nova etapa do tratamento, que envolve acompanhamento médico e cuidados voltados para a reabilitação. A família busca uma prótese por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e também trabalha na adaptação da rotina de João Lucas.
Para auxiliar nesse processo, familiares e amigos criaram uma vaquinha solidária. Os recursos arrecadados serão utilizados para a adaptação da residência com medidas de acessibilidade, compra de curativos e medicamentos, sessões de fisioterapia especializada, transporte para consultas e outras despesas relacionadas à recuperação.
As doações podem ser feitas via Pix pela chave: 6154694@vakinha.com.br.
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Relembre o caso
O incidente aconteceu no dia 31 de maio, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. João Lucas Nemézio sofreu ferimentos graves nos membros superiores e inferiores após ser mordido por um tubarão da espécie cabeça-chata.
Depois do resgate, ele foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife, onde recebeu atendimento especializado. Devido à gravidade das lesões, a equipe médica precisou realizar a amputação da perna esquerda.
Histórico no Estado
Desde o início da série histórica, em 1992, Pernambuco registrou 84 incidentes envolvendo tubarões, de acordo com dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).
Desse total, 69 foram contabilizados no Grande Recife e 14 em Fernando de Noronha. O primeiro incidente documentado pelo Comitê também ocorreu na Praia de Piedade, que passa a contabilizar 24 registros, igualando-se à Praia de Boa Viagem.
Os registros do Cemit apontam que os incidentes se concentram, majoritariamente, no litoral da Região Metropolitana do Recife, especialmente em praias urbanas, como Boa Viagem, Piedade, Candeias e Del Chifre.
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