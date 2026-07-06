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Pernambuco | Notícia

Dia do Católico celebra 4 ª edição com programação especial neste domingo (12)

O evento é gratuito e conta com apresentações do Padre Damião Silva, Dudu do Acordeon e Almir Rouche, além de momentos de oração coletiva

Por Anaís Coelho Publicado em 06/07/2026 às 17:18
Dia do Católico celebra 4 ª edição com programação especial neste domingo (12)
Dia do Católico celebra 4 ª edição com programação especial neste domingo (12) - Cinthia Cabral

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Em Recife, o Dia do Católico chega a sua 4ª edição neste domingo (12) com uma programação especial que reúne fé e tradição. O evento é gratuito e acontece a partir das 10h, no Clube Internacional do Recife, reunindo fiéis para um dia de oração, música e adoração.

A programação conta com apresentações de grandes nomes da evangelização, como Padre Damião Silva e Dudu do Acordeon, além de participações de Almir Rouche, Adilson Jr., DJ Roony Moura e DJ Léo.

Também serão realizados momentos de oração através da Entrada do Manto de Nossa Senhora, seguida pela Adoração ao Santíssimo Sacramento. O encerramento da programação será presidido pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, com a celebração da Santa Missa.

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O evento, realizado pela Missão Santo Angelus, reúne movimentos, pastorais e comunidades com o objetivo de valorizar a fé católica e fortalecer a cultura cristã.

Instituído pela Lei Municipal nº 18.993/2022, o Dia do Católico acontece em julho por marcar a histórica visita de São João Paulo II ao Recife, em 1980, e por ser o mês dedicado à Nossa Senhora do Carmo, copadroeira da capital pernambucana.

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