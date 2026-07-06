Dia do Católico celebra 4 ª edição com programação especial neste domingo (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento é gratuito e conta com apresentações do Padre Damião Silva, Dudu do Acordeon e Almir Rouche, além de momentos de oração coletiva

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Em Recife, o Dia do Católico chega a sua 4ª edição neste domingo (12) com uma programação especial que reúne fé e tradição. O evento é gratuito e acontece a partir das 10h, no Clube Internacional do Recife, reunindo fiéis para um dia de oração, música e adoração.

A programação conta com apresentações de grandes nomes da evangelização, como Padre Damião Silva e Dudu do Acordeon, além de participações de Almir Rouche, Adilson Jr., DJ Roony Moura e DJ Léo.

Também serão realizados momentos de oração através da Entrada do Manto de Nossa Senhora, seguida pela Adoração ao Santíssimo Sacramento. O encerramento da programação será presidido pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Josivaldo Bezerra, com a celebração da Santa Missa.

O evento, realizado pela Missão Santo Angelus, reúne movimentos, pastorais e comunidades com o objetivo de valorizar a fé católica e fortalecer a cultura cristã.

Instituído pela Lei Municipal nº 18.993/2022, o Dia do Católico acontece em julho por marcar a histórica visita de São João Paulo II ao Recife, em 1980, e por ser o mês dedicado à Nossa Senhora do Carmo, copadroeira da capital pernambucana.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC