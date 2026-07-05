Homem morre após afogamento na Praia de Boa Viagem
Caso aconteceu na tarde deste domingo (5), na altura do quiosque 28; equipes dos bombeiros e do Samu tentaram reanimar a vítima, que não resistiu
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Um homem faleceu após sofrer um afogamento na Praia de Boa Viagem, no Recife, na tarde deste domingo (5).
O episódio aconteceu nas proximidades do quiosque 28, local onde guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizaram o resgate da vítima no mar.
Além dos guarda-vidas que já atuavam no posto da praia, o Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas para reforçar o atendimento. Os militares da corporação iniciaram os primeiros procedimentos de atendimento pré-hospitalar na faixa de areia.
Atendimento
Na sequência, o atendimento médico foi assumido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes realizaram manobras de reanimação, mas o homem não resistiu e foi a óbito no local.
Após a confirmação da morte, a ocorrência foi assumida por órgãos de apoio para a execução das providências cabíveis.
Confira a nota do CBMPE na íntegra:
"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que, na tarde deste domingo (5), guarda-vidas (GV) da corporação resgataram um homem do mar após um episódio de afogamento na Praia de Boa Viagem, nas proximidades do Quiosque 28, no Recife.
Além dos GVs que atuavam no local, o CBMPE enviou duas viaturas para a ocorrência. O atendimento pré-hospitalar foi iniciado pelas equipes da corporação e, posteriormente, assumido pela equipe de suporte avançado do Samu. Apesar de todos os procedimentos de reanimação realizados, a vítima foi a óbito no local.
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A ocorrência foi assumida por órgãos de apoio para as providências cabíveis."