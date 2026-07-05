Amigos e familiares se despedem de Waldemar Borges em velório na Alepe

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Parlamentar e marido da ministra Luciana Santos faleceu aos 67 anos em decorrência de um câncer; governo estadual decretou luto de três dias

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Neste domingo (5), lideranças políticas, amigos e familiares compareceram à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para o velório do deputado estadual Waldemar Borges, que faleceu aos 67 anos em decorrência de um câncer. O governo do Estado decretou luto oficial de três dias.

A cerimônia reuniu representantes de diferentes espectros políticos. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, viúva do parlamentar, recebeu as condolências acompanhada dos três filhos do casal.

Presença de autoridades e repercussão

O ato fúnebre foi marcado pela presença de chefes do Executivo estadual e aliados políticos. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a vice-governadora, Priscila Krause, compareceram à Alepe para prestar solidariedade à família.

Representantes de diversos partidos enviaram homenagens, incluindo uma coroa de flores encaminhada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Velório de Waldemar Borges na Alepe - Gabriel Ferreira/ JC IMAGEM

Trajetória na vida pública

Graduado em Economia, Waldemar Borges acumulou quase quatro décadas de atuação na política pernambucana. Ele exerceu mandatos como vereador do Recife e, posteriormente, como deputado estadual na Alepe.

Waldemar atuou expressivamente como líder de governo durante as gestões estaduais de Eduardo Campos, João Lyra Neto e Paulo Câmara.