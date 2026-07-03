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Shoppings do Grande Recife funcionarão em horário especial no jogo do Brasil
Por causa do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, que acontece neste domingo (5), o comércio do Recife terá ponto facultativo e horários reduzidos
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Em razão do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, que acontece neste domingo (5), os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial. A maioria dos centros de compras abrirá às 10h e encerrará às 16h.
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Já no comércio do Centro do Recife será ponto facultativo. Confira o horário de funcionamento dos estabelecimentos:
Recife
- Shopping Recife - das 10h às 16h
- RioMar Recife - das 10h às 16h
- Shopping Boa Vista - das 10h às 16h
- Shopping Tacaruna - das 10h às 16h
- Plaza Shopping - das 10h às 16h
- Shopping ETC - das 12h às 16h
- Shopping de Afogados - das 9h às 15h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda - das 10h às 16h
Paulista
- Paulista North Way Shopping - das 10h às 16h
Camaragibe
- Camará Shopping - das 10h às 16h
Jaboatão dos Guararapes
- Shopping Guararapes - das 10h às 16h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada - das 10h às 16h
Igarassu
- Shopping Igarassu - das 10h às 16h
Moreno
- Recife Outlet - das 9h às 16h