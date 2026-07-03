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Pernambuco | Notícia

Shoppings do Grande Recife funcionarão em horário especial no jogo do Brasil

Por causa do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, que acontece neste domingo (5), o comércio do Recife terá ponto facultativo e horários reduzidos

Por Anaís Coelho Publicado em 03/07/2026 às 17:34
Shopping RioMar
Shopping RioMar - Divulgação

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Em razão do jogo do Brasil pela Copa do Mundo, que acontece neste domingo (5), os shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial. A maioria dos centros de compras abrirá às 10h e encerrará às 16h.

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Já no comércio do Centro do Recife será ponto facultativo. Confira o horário de funcionamento dos estabelecimentos:

Recife

  • Shopping Recife - das 10h às 16h
  • RioMar Recife - das 10h às 16h
  • Shopping Boa Vista - das 10h às 16h
  • Shopping Tacaruna - das 10h às 16h
  • Plaza Shopping - das 10h às 16h
  • Shopping ETC - das 12h às 16h
  • Shopping de Afogados - das 9h às 15h

Olinda

  • Shopping Patteo Olinda - das 10h às 16h

Paulista

  • Paulista North Way Shopping - das 10h às 16h

Camaragibe

  • Camará Shopping - das 10h às 16h

Jaboatão dos Guararapes

  • Shopping Guararapes - das 10h às 16h

Cabo de Santo Agostinho

  • Shopping Costa Dourada - das 10h às 16h

Igarassu

  • Shopping Igarassu - das 10h às 16h

Moreno

  • Recife Outlet - das 9h às 16h

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