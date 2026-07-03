Recife recebe projeto com inteligência artificial para detectar vazamentos em tubulações
Parceria entre Compesa, Amazon e Aganova vai inspecionar 69 km de redes para poupar 165 milhões de litros de água por ano na capital
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A cidade do Recife passará a utilizar inteligência artificial (IA) e sensores acústicos para identificar vazamentos subterrâneos na rede de distribuição de água.
A iniciativa, fruto de uma cooperação entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a Amazon e a empresa de tecnologia hídrica Aganova, prevê a recuperação de 165 milhões de litros de água por ano, o equivalente a 66 piscinas olímpicas. O monitoramento será feito sem a necessidade de escavações ou interrupção do trânsito.
Tecnologia rastreia ruídos dentro da tubulação
O sistema baseia-se no dispositivo Nautilus, desenvolvido pela Aganova. Trata-se de um equipamento que navega pela parte interna das tubulações de grande diâmetro enquanto o fluxo de água permanece ativo. O aparelho capta as vibrações sonoras do percurso e envia os dados para a nuvem da Amazon Web Services (AWS), onde algoritmos de IA filtram os ruídos normais da rede e localizam os pontos exatos de vazamento.
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"Como todo o processo ocorre dentro da tubulação, as empresas de saneamento conseguem localizar vazamentos com precisão, sem necessidade de escavações ou interdição de vias, permitindo que os reparos sejam realizados exatamente onde são necessários", explica Marcos Barrera, CEO da Aganova.
A escolha pelo Recife considera a rápida expansão urbana e a vulnerabilidade hídrica da região Nordeste. Will Hewes, líder global de água na AWS, aponta as razões estratégicas da intervenção na capital pernambucana.
"Recife é uma das cidades costeiras de crescimento mais rápido no Brasil e uma das mais populosas do Nordeste, e enfrenta uma pressão crescente sobre seus recursos hídricos. Dessa forma, a redução da perda de água não é apenas uma prioridade operacional, mas uma necessidade para melhorar a sustentabilidade de todo o sistema", enfatiza.
Escopo e metas da intervenção na Zona Sul
O projeto piloto será concentrado na bacia do DPE4, localizada na zona sul de Recife. As ações têm como meta direta reduzir a extração de recursos e aliviar a pressão sobre o aquífero de Boa Viagem.
Os principais dados operacionais da operação incluem:
- Extensão inspecionada: cerca de 69 quilômetros de tubulações de grande diâmetro receberão o dispositivo;
- Volume recuperado: a meta é evitar o desperdício de 165 mil metros cúbicos de água por ano;
- Foco estrutural: as vistorias priorizam os canos de transmissão que, embora minoritários na extensão da rede, concentram a maior parte das perdas físicas de água.
A execução local contará com o suporte de engenharia da Effico Saneamento, parceira operacional da tecnologia no país.
Modelo foi testado previamente em São Paulo
Esta é a segunda vez que a tecnologia é aplicada em larga escala no saneamento brasileiro. Em 2025, um projeto similar foi implementado no estado de São Paulo, em parceria com a Sabesp, com o objetivo de poupar cerca de 210 milhões de litros de água anuais. A experiência prévia no mercado nacional serviu de base para acelerar o cronograma em Pernambuco.
"Esses insights facilitaram uma implementação mais fluida e confirmaram que o modelo do projeto de reposição é adequado ao contexto brasileiro, incluindo a rede da Compesa. Além disso, os desafios superados durante o projeto de São Paulo ajudaram a fortalecer nossa abordagem operacional, tornando-a mais robusta e melhor alinhada às exigências locais. Como resultado, o projeto do Recife pôde avançar de forma mais rápida e eficiente desde o início", explica Barrera.