Professor é socorrido com suspeita de envenenamento em escola de Ipojuca; Polícia Civil investiga caso
Docente da rede municipal passou mal após substâncias serem colocadas em sua garrafa de água, segundo a Prefeitura. Estado de saúde é estável
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Um professor da rede municipal de ensino de Ipojuca, no Grande Recife, foi socorrido com suspeita de envenenamento após substâncias terem sido colocadas em sua garrafa de água. O caso aconteceu na última terça-feira (30), em uma escola da zona rural do município, e é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.
Em nota, a Prefeitura de Ipojuca informou que, assim que foi comunicada sobre a ocorrência, a Secretaria Municipal de Educação enviou uma equipe à unidade de ensino para apurar os fatos e realizou uma reunião com os pais e responsáveis pelos estudantes da turma envolvida.
Segundo a administração municipal, as informações levantadas até o momento apontam que substâncias teriam sido colocadas na garrafa de água do professor. A motivação do episódio ainda é desconhecida e será apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.
A Polícia Civil informou que tomou conhecimento do caso e já iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Ainda de acordo com a Prefeitura, o Conselho Tutelar foi acionado para adotar as medidas cabíveis. A Secretaria de Educação também informou que aplicou medidas disciplinares em relação aos estudantes envolvidos.
Como medida de apoio, a gestão municipal afirmou que realizará um acompanhamento com a turma envolvida e com as demais classes da unidade escolar por meio de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e assistentes sociais. Segundo a Prefeitura, ações educativas e palestras de conscientização já fazem parte da rotina da rede municipal.
O professor está fora de perigo e segue em recuperação, conforme informou a Secretaria de Educação. Durante o afastamento do docente, um professor substituto assumirá temporariamente a turma para garantir a continuidade do calendário letivo.
A Prefeitura de Ipojuca também afirmou que repudia qualquer forma de violência contra profissionais da educação e reiterou o compromisso com a segurança da comunidade escolar.