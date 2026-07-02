Operação Cerco Estratégico prende três em nova fase contra grupo criminoso na Comunidade do Detran

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Nova etapa da ação cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca contra investigados por integrar o núcleo de comando de organização criminosa

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A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação Cerco Estratégico para prender integrantes da organização criminosa que atua na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

A ação é um desdobramento da Operação Iara, iniciada em maio deste ano, quando policiais passaram a intensificar a presença na região para desarticular a atuação de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV). Desde então, operações têm sido realizadas de forma contínua na Ilha do Bananal, considerada pela polícia um dos principais pontos de atuação do grupo no tráfico de drogas e de armas de fogo.

Entre os presos nesta fase estão duas mulheres ligadas ao grupo "Irmãos Metralha". Elas são apontadas como responsáveis por uma empresa de internet que, segundo a investigação, coagiria moradores da comunidade a contratar os serviços oferecidos pelo grupo criminoso. A suspeita é de lavagem de dinheiro do tráfico.

O terceiro alvo já estava preso e teve um novo mandado de prisão temporária cumprido pelos policiais.

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Segundo o delegado Ney Luiz Rodrigues, da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), após as ações ostensivas realizadas nas últimas semanas, a atuação da Polícia Civil passou a se concentrar na responsabilização dos integrantes da organização.

"A gente diz que a ordem foi restabelecida porque houve uma tentativa de instalação de um Estado paralelo na localidade por um grupo que atuava na região. A investigação vai avançar no sentido de atacar o grupo financeiro e chegar aos responsáveis pelos recursos arrecadados com o tráfico de drogas", afirmou.

No primeiro mês da operação, 17 suspeitos foram presos, além da apreensão de 17 armas de fogo, mais de 3,7 mil munições e entorpecentes. As investigações apontaram que a área funcionava como um centro de distribuição de drogas para outras localidades da Região Metropolitana do Recife, além de servir como base para integrantes do grupo investigado.

A ação contou com apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da 2ª Seção do Estado-Maior Geral da Polícia Militar e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

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