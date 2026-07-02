Museu do Trem de Pernambuco é reaberto totalmente modernizado

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O Governo de Pernambuco devolveu à população o Museu do Trem totalmente requalificado e modernizado. Sediado na histórica Estação Central Capiba, localizada no bairro de São José, no Centro do Recife, o equipamento cultural passou por uma ampla reforma estrutural e ganhou novos espaços expositivos para resgatar e preservar a memória ferroviária do Estado.

A intervenção foi conduzida pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e contou com um investimento de R$ 3,49 milhões. O projeto integra um pacote maior de ações da gestão estadual voltadas para a revitalização do Centro da capital e para a salvaguarda do patrimônio histórico pernambucano. Ao todo, o governo lidera 16 obras de restauração que somam mais de R$ 190 milhões em investimentos de Fernando de Noronha ao Sertão, realizadas com recursos próprios e em parceria com o governo federal por meio do Novo PAC Patrimônio Histórico e do Iphan.

Durante a cerimônia de reabertura, a vice-governadore Priscila Krause, representando a governadora Raquel Lyra, enfatizou o compromisso político com a cultura, destacando que as intervenções em 17 equipamentos culturais do Estado refletem a prioridade de resgatar a função primordial da Fundarpe no zelo pelos bens públicos. Entre os prédios que já tiveram as obras concluídas nesta mesma linha de atuação estão o Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), em Olinda, a Igreja da Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio e a Casa Capiba.

Localizado às margens do Rio Capibaribe, o museu reabre as portas com uma nova proposta, que amplia o acervo para cerca de 700 peças, após a incorporação de 80 novos itens. O público poderá conferir de perto documentos, fotografias, mobiliários e equipamentos que testemunham diferentes fases do transporte sobre trilhos no Estado. Entre as novidades estão objetos relacionados à atuação da Great Western, a companhia britânica responsável pela expansão das ferrovias no Nordeste, além de relíquias do cotidiano dos operários e das estações, como bilheterias, carimbadores, sinalizadores, apitos e relógios.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, apontou que o patrimônio ferroviário é fundamental para compreender o desenvolvimento econômico e urbano de Pernambuco, a conexão entre as cidades e a formação da própria identidade local. Segundo a gestora, a reabertura assegura que esse legado continue acessível e fortaleça o vínculo das novas gerações com o passado do Estado.

O retorno das atividades é marcado pela mostra inédita “Entre trilhos e memórias: os destinos do Patrimônio Ferroviário de Pernambuco”, dividida em 16 salas temáticas. Um dos principais atrativos da exposição é uma imponente locomotiva a vapor datada de 1952, reconhecida historicamente pela eficiência ao tracionar até 70 vagões, ao lado de outras máquinas de grande porte que ilustram o impacto do setor no progresso regional.

O novo projeto também foca na dinamização cultural e no público infantil. O museu agora conta com o Vagão das Crianças, um espaço lúdico e interativo desenhado especialmente para aproximar os pequenos da história dos trens. Além disso, uma sala multiuso foi reestruturada para acolher oficinas, cineclubes, espetáculos de teatro e dança, servindo como polo comunitário. Na área arquitetônica, o tradicional vitral da Estação Central recebeu atenção especial, transformando-se em uma área de contemplação dotada de bancos e com vista para a paisagem urbana recifense.

A requalificação física envolveu a recuperação de pisos, forros e coberturas de madeira, reparos nos telhados, pintura geral e modernização completa das redes elétrica e hidrossanitária. O edifício também recebeu melhorias significativas de segurança e conforto, incluindo um novo sistema de climatização, circuito interno de monitoramento por câmeras e um sistema atualizado de prevenção e combate a incêndios.