Recife sedia edição do "Seminários Facto" para debater comunicação, economia e política
O objetivo do encontro é debater a comunicação, o panorama da economia local e as principais tendências de mercado para o segundo semestre de 2026
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A capital pernambucana se prepara para receber, na próxima sexta-feira (3), a quinta edição do "Seminários Facto". O evento, que acontece no Beach Class Convention By Mai, no bairro de Boa Viagem, vai reunir importantes nomes do jornalismo nacional, especialistas e lideranças políticas. O objetivo do encontro é debater a comunicação, o panorama da economia local e as principais tendências de mercado para o segundo semestre de 2026.
A programação conta com uma lista de convidados de destaque no cenário estadual e federal. Entre as presenças confirmadas estão o comunicador Phelipe Siani, o cientista político Fernando Schuler, que atua no Estadão e na Band, e os jornalistas Ana Dubeux, do Correio Brasiliense, Igor Gadelha, do Metrópoles, e Wilson Lima, do portal O Antagonista.
O debate sobre a economia e a infraestrutura do estado será conduzido pelos presidentes de entidades estratégicas: Bruno Veloso, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE); Eduardo Loyo, da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur); e Guilherme Cavalcanti, da Companhia de Gás de Pernambuco (Copergás). A discussão sobre o cenário político e legislativo terá a participação do deputado federal Luciano Bivar, que abordará os desdobramentos da reforma tributária. O formato do evento prevê que, após cada painel, o espaço seja aberto para perguntas e debates com o público.
O público interessado em participar deve ficar atento aos prazos, pois as inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Os registros para o seminário podem ser realizados diretamente através do e-mail seminario.factocomunicacao@gmail.com ou pelo contato de WhatsApp no número (81) 99870.9345.