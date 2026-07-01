Recife sedia edição do "Seminários Facto" para debater comunicação, economia e política

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O objetivo do encontro é debater a comunicação, o panorama da economia local e as principais tendências de mercado para o segundo semestre de 2026

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A capital pernambucana se prepara para receber, na próxima sexta-feira (3), a quinta edição do "Seminários Facto". O evento, que acontece no Beach Class Convention By Mai, no bairro de Boa Viagem, vai reunir importantes nomes do jornalismo nacional, especialistas e lideranças políticas. O objetivo do encontro é debater a comunicação, o panorama da economia local e as principais tendências de mercado para o segundo semestre de 2026.

A programação conta com uma lista de convidados de destaque no cenário estadual e federal. Entre as presenças confirmadas estão o comunicador Phelipe Siani, o cientista político Fernando Schuler, que atua no Estadão e na Band, e os jornalistas Ana Dubeux, do Correio Brasiliense, Igor Gadelha, do Metrópoles, e Wilson Lima, do portal O Antagonista.

O debate sobre a economia e a infraestrutura do estado será conduzido pelos presidentes de entidades estratégicas: Bruno Veloso, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE); Eduardo Loyo, da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur); e Guilherme Cavalcanti, da Companhia de Gás de Pernambuco (Copergás). A discussão sobre o cenário político e legislativo terá a participação do deputado federal Luciano Bivar, que abordará os desdobramentos da reforma tributária. O formato do evento prevê que, após cada painel, o espaço seja aberto para perguntas e debates com o público.

O público interessado em participar deve ficar atento aos prazos, pois as inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Os registros para o seminário podem ser realizados diretamente através do e-mail seminario.factocomunicacao@gmail.com ou pelo contato de WhatsApp no número (81) 99870.9345.