fechar
Pernambuco | Notícia

PF mira grupo suspeito de fraudar concursos no Nordeste em nova fase da Operação Chiado

Mandados foram cumpridos em cinco cidades; Justiça também determinou bloqueio de mais de R$ 1,3 milhão em ativos dos investigados

Por JC Publicado em 01/07/2026 às 10:38
Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Pernambuco e na Paraíba durante a terceira fase da Operação Chiado, que investiga fraudes em concursos públicos e lavagem de dinheiro
Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Pernambuco e na Paraíba durante a terceira fase da Operação Chiado, que investiga fraudes em concursos públicos e lavagem de dinheiro - Polícia Federal/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, a terceira fase da Operação Chiado, que investiga um grupo suspeito de fraudar concursos públicos e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Recife, Itaquitinga, Goiana e Paulista, em Pernambuco, além de João Pessoa, na Paraíba.

A decisão judicial, expedida pela 4ª Vara Federal de Pernambuco, também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, em valor superior a R$ 1,3 milhão.

Segundo a PF, a investigação é um desdobramento de fases anteriores da operação e teve origem em setembro de 2024, quando cinco pessoas foram presas em flagrante durante a aplicação das provas para o cargo de assistente em administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Os suspeitos teriam sido encontrados com equipamentos de transmissão de áudio e pontos eletrônicos usados para receber respostas durante o exame.

Leia Também

Primeira fase

A primeira fase da Operação Chiado foi realizada em setembro de 2025 e resultou na prisão preventiva de um homem apontado como líder do esquema, além do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções entre integrantes responsáveis por obter e transmitir questões das provas, repassar respostas aos candidatos e movimentar recursos financeiros para ocultar a origem dos valores obtidos.

As investigações apontam que a organização pode ter atuado em mais de dez concursos públicos nas esferas federal, estadual e municipal em diferentes estados do Nordeste.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude em certames de interesse público e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão.

A PF informou que as investigações continuam e que os fatos ainda estão em fase de apuração.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Com mais de 60 anos de atuação em Pernambuco, grupo Alcoólicos Anônimos continua salvando vidas
ACOLHIMENTO

Com mais de 60 anos de atuação em Pernambuco, grupo Alcoólicos Anônimos continua salvando vidas
Timbaúba: distribuição de materiais e remoção da lama marcam retomada após enchente do fim de semana
ENCHENTES

Timbaúba: distribuição de materiais e remoção da lama marcam retomada após enchente do fim de semana

Compartilhe

Tags