PF mira grupo suspeito de fraudar concursos no Nordeste em nova fase da Operação Chiado

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Mandados foram cumpridos em cinco cidades; Justiça também determinou bloqueio de mais de R$ 1,3 milhão em ativos dos investigados

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, a terceira fase da Operação Chiado, que investiga um grupo suspeito de fraudar concursos públicos e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Recife, Itaquitinga, Goiana e Paulista, em Pernambuco, além de João Pessoa, na Paraíba.

A decisão judicial, expedida pela 4ª Vara Federal de Pernambuco, também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, em valor superior a R$ 1,3 milhão.

Segundo a PF, a investigação é um desdobramento de fases anteriores da operação e teve origem em setembro de 2024, quando cinco pessoas foram presas em flagrante durante a aplicação das provas para o cargo de assistente em administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Os suspeitos teriam sido encontrados com equipamentos de transmissão de áudio e pontos eletrônicos usados para receber respostas durante o exame.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Chiado foi realizada em setembro de 2025 e resultou na prisão preventiva de um homem apontado como líder do esquema, além do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

O grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções entre integrantes responsáveis por obter e transmitir questões das provas, repassar respostas aos candidatos e movimentar recursos financeiros para ocultar a origem dos valores obtidos.

As investigações apontam que a organização pode ter atuado em mais de dez concursos públicos nas esferas federal, estadual e municipal em diferentes estados do Nordeste.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude em certames de interesse público e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 24 anos de prisão.

A PF informou que as investigações continuam e que os fatos ainda estão em fase de apuração.

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