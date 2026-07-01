Central de Reciclagem do São João do Recife recupera mais de 4,2 toneladas de materiais recicláveis no Sítio Trindade
Ação da Prefeitura do Recife fortaleceu a geração de renda para catadores e ampliou a recuperação de resíduos durante os festejos juninos
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A Central de Reciclagem implantada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), durante o São João 2026 encerrou suas atividades com a recuperação de 4,29 toneladas de materiais recicláveis no Sítio Trindade. A iniciativa integrou a operação especial de limpeza e coleta seletiva dos festejos juninos, fortalecendo a economia circular, ampliando a reciclagem e garantindo oportunidades de geração de renda para catadores cooperados e autônomos ao longo do evento.
“Mais do que garantir a destinação ambientalmente correta dos resíduos, a Central de Reciclagem tem mostrado que é possível transformar grandes eventos em oportunidades de inclusão social e geração de renda. A cada edição aperfeiçoamos essa operação, fortalecendo o trabalho das cooperativas, ampliando a recuperação dos recicláveis e aproximando a população da coleta seletiva e da economia circular”, destacou Talita Lucena, gerente de Coleta Seletiva da Emlurb.
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Ao longo dos dez dias de funcionamento, a Central de Reciclagem recebeu, separou e comercializou os materiais recicláveis gerados durante a festa. A estrutura contou com a participação de dez cooperativas parceiras da Prefeitura e também recebeu materiais coletados por catadores autônomos que atuaram no polo junino.
Além da coleta seletiva, a operação de limpeza urbana recolheu 57,8 toneladas de resíduos no Sítio Trindade e 60 toneladas no Polo Rio Branco, totalizando 117,8 toneladas de resíduos removidos nos dois principais polos do São João do Recife. O trabalho envolveu equipes de varrição, coleta, apoio operacional e educação ambiental, garantindo a limpeza dos espaços antes, durante e após a programação.
“Participar de um evento desse porte representa uma oportunidade muito importante para os catadores. Além da renda extra, conseguimos comercializar um volume maior de materiais e mostrar para a população a importância do nosso trabalho para a reciclagem e para o meio ambiente. É um reconhecimento que faz diferença na vida de muitas famílias”, afirmou Luciana Patrícia, representante da Cooperativa dos Catadores do Gusmão.
A iniciativa faz parte da política da Prefeitura do Recife de incentivo à coleta seletiva e valorização dos catadores de materiais recicláveis. Além de ampliar a recuperação de resíduos durante os grandes eventos da cidade, a Central de Reciclagem contribui para aumentar a renda dos trabalhadores e reduzir o volume de materiais destinados à disposição final.
CENTRAL DE RECICLAGEM
Instalada no Sítio Trindade entre os dias 18 e 24 e de 26 a 28 de junho, a Central de Reciclagem funcionou como ponto de recebimento, triagem e comercialização dos resíduos recicláveis gerados durante a programação junina.
A ação também contou com atividades de orientação ao público, comerciantes e ambulantes sobre o descarte correto dos resíduos e a importância da reciclagem.