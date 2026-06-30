Upcycling de jeans gera renda para famílias vulneráveis em Pernambuco

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Colaborar, ajudar, auxiliar, contribuir, são sinônimos para a mesma ideia: uma comunidade trabalhando em conjunto para atingir um objetivo em comum. Essa é a base do cooperativismo, um modelo socioeconômico e de negócios baseado na colaboração, onde todos os cooperados são donos da empresa e têm voz e voto nas decisões.

Em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, um grupo de mulheres encontrou no cooperativismo um meio para fortalecer o projeto Recycle, que reaproveita, através da costura criativa, peças de jeans que seriam descartadas.

O projeto surgiu no contexto da pandemia, através da visão de Terezinha de Lima, líder do grupo, em mitigar as vulnerabilidades que as mães da instituição filantrópica Creche Escola Maria de Nazaré enfrentavam.

“Até então, focávamos apenas no atendimento às crianças e adolescentes, mas percebi que precisávamos fazer algo por essas mulheres, mães em estado de muita vulnerabilidade, passando necessidade extrema, pois a maioria trabalhava em casas de família ou na rua”, relata Terezinha.

“Eu me sensibilizei com aquela realidade multiplicada pela crise. Como recebemos muitos retalhos e calças jeans usadas ou novas para o bazar, tive a ideia de reaproveitar esse material para ver o que era possível fazer”, explica.

Profissionalização das oficinas

Com a proposta estruturada e a matéria-prima garantida por doações, as participantes iniciaram a confecção das peças de forma artesanal. Contudo, a transição para uma escala de produção que assegurasse autonomia financeira exigia investimentos na infraestrutura. A sustentabilidade econômica do projeto consolidou-se por meio do Fundo Social da Sicredi Expansão, instituição financeira cooperativa.

“Nós temos um programa chamado Fundo Social, criado a partir de um percentual dos lucros do ano anterior. Abrimos editais para as entidades que queiram apresentar projetos de desenvolvimento local e selecionamos aqueles que apoiaremos repassando recursos. Fazemos isso porque um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade; a prosperidade acontece quando o território cresce junto”, explica Karina Lira, gerente de desenvolvimento do cooperativismo na unidade Sicredi Expansão.

A inserção do capital cooperativo permitiu que a instituição filantrópica expandisse a atuação. Mais do que um repasse financeiro, a parceria inseriu a creche e o grupo de mulheres no ecossistema cooperativo como associados, tornando-os coproprietários dos resultados da cooperativa.

Produção de peças da Recycle, na Creche Escola Maria de Nazaré - Cortesia

Para Terezinha de Lima esse suporte institucional foi o divisor de águas para a consolidação da vertente produtiva das mulheres:

“O Sicredi foi o primeiro a apoiar nossos projetos voltados especificamente para as mulheres. Com esse suporte, elas aprenderam a costurar e hoje garantem uma renda extra, ou até a principal, melhorando a condição de vida de toda a família”.

Inserção no mercado artesanal

O amadurecimento técnico das oficinas permitiu à marca Recycle alcançar a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), considerada a maior feira do segmento na América Latina. Em 2026, a marca social terá sua terceira participação consecutiva no evento.

Recycle, da Creche Escola Maria de Nazaré, na Fenearte - Cortesia

A dinâmica operacional estruturada pela instituição baseia-se na eliminação dos custos de produção para as participantes. Conforme detalha Regina Amaral, coordenadora de projetos da creche, a entidade assume integralmente o fornecimento das matérias-primas, majoritariamente resíduos têxteis de jeans ressignificados.

“O projeto oferece uma formação completa, que vai além do corte e costura, incluindo empreendedorismo, visão de mercado, precificação e vendas por mídias sociais. Isso gera uma autonomia e uma autoestima maravilhosa. Elas saem de casa com um propósito, fazem novas amizades e tornam-se parceiras umas das outras”, relata Regina.

A artesã possui total liberdade criativa para o desenvolvimento das peças. Após a confecção, as bolsas passam por um controle de qualidade e recebem a precificação e embalagem pela coordenação do projeto.

O grande diferencial do modelo reside na política compensatória de remuneração. Para evitar a vulnerabilidade comum ao mercado autônomo, o projeto assegura que a profissional receba uma porcentagem sobre o valor de cada item comercializado e uma taxa percentual fixa mesmo sobre os produtos que não são vendidos imediatamente. Esse ecossistema garante previsibilidade financeira às mulheres.

De beneficiária a educadora

A eficácia dessa estrutura socioeconômica reflete-se na trajetória de Fabiula Rodrigues, de 41 anos. Após trabalhar por vinte anos nas áreas administrativa e comercial, ela enfrentou uma ruptura em sua carreira ao precisar afastar-se do mercado formal para gerenciar a rotina terapêutica e educacional de seu filho, diagnosticado com deficiência intelectual.

Diante do cenário de desemprego estrutural que afeta principalmente mães solo e mães atípicas, Fabi buscou na costura criativa uma possibilidade de empreendedorismo.

“Vi uma oportunidade na costura criativa na minha cidade porque não encontrei ninguém que fizesse uma encomenda que eu queria. Eu não sabia nem colocar a linha na agulha, mas comprei uma máquina pequena com o dinheiro que eu tinha e comecei”, relembra.

O divisor de águas foi quando Fabi conquistou uma vaga no concorrido curso de modelagem e finalização de peças promovido pela Creche Escola Maria de Nazaré, com duração de seis meses.

Sua evolução na modelagem de peças exclusivas e no desenvolvimento de designs próprios transformou sua condição dentro do projeto: de aluna, Fabi se tornou instrutora da iniciativa, tornando-se responsável pela formação direta de mais de 40 mulheres da Região Metropolitana do Recife.

“Além de atuar na Recycle, eu criei o projeto ‘Ela pode florescer na costura’, onde eu consigo formar 20 mulheres. A cada seis meses eu ministro um curso, porque eu não tenho parceiras ainda. Eu lanço peças, faço uma coleção, faço uma rifa… e com o dinheiro arrecadado eu compro o material”, explica.

O foco do projeto são idosas em isolamento social, mulheres diagnosticadas com depressão crônica e mães atípicas de comunidades periféricas distantes, que não conseguem chegar até a Recycle.

Atualmente, Fabi produz peças para a Recycle e expande seu empreendimento por meio de um modelo híbrido de negócios, comercializando suas próprias peças e modelagens digitais, além de ministrar mentorias e aulas particulares online para outras artesãs.

“Eu me orgulho muito de mim por não ter desistido na primeira agulha que quebrou ou no primeiro corte que deu errado. Hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei graças à costura. A costura foi transformadora na minha vida”, se emociona Fabi.

