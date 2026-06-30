Timbaúba: distribuição de materiais e remoção da lama marcam retomada após enchente do fim de semana

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Prefeitura distribuiu água, kits de higiene, material de limpeza, colchões e cestas básicas às famílias afetadas pelas cheias dos rios

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Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi uma das cidades mais afetadas pelas cheias dos rios neste último fim de semana. Após a distribuição de kits de assistência aos moradores, equipes da prefeitura municipal fazem a limpeza das ruas nessa terça-feira (30).

O município foi atingido pela cheia do Rio Capibaribe Mirim na manhã do último sábado (27). A Defesa Civil estadual contabilizou 1.578 pessoas desalojadas, que precisaram sair de suas casas, e outras 13 que foram acolhidas em abrigos.

Ao Jornal do Commercio, a Prefeitura de Timbaúba informa que 11.167 moradores foram afetados pela enchente nas zonas rurais e urbanas do município.

Assistência às famílias

Ao longo da segunda-feira (29), caminhões-pipa abasteceram com água potável moradores dos bairros da Cohab e do Centro para auxiliar na limpeza das residências, uma vez que a cidade não recebeu o fornecimento regular da Compesa nesse período, de acordo com a prefeitura.

Também foram distribuídos kits de higiene, material de limpeza e colchões para famílias atingidas. No fim da tarde, o poder municipal entregou cestas básicas no Campo do Sete.

Limpeza das áreas atingidas

Após a redução do nível da água, equipes municipais iniciaram a remoção da lama acumulada nas vias durante a noite de segunda-feira. Na manhã desta terça, os trabalhos continuaram com a lavagem das ruas e recolhimento de lixo para auxiliar na recuperação das áreas atingidas.

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