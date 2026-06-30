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Pernambuco | Notícia

Pernambuco decreta Situação de Emergência em 75 municípios por estiagem e seca hidrológica

Decreto vale por 180 dias e abrange municípios afetados pela estiagem, com impactos nos reservatórios da Compesa e na agropecuária

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 30/06/2026 às 12:08 | Atualizado em 30/06/2026 às 15:40
Pernambuco tem 75 munic&iacute;pios em Situa&ccedil;&atilde;o de Emerg&ecirc;ncia por causa da estiagem
Pernambuco tem 75 municípios em Situação de Emergência por causa da estiagem - GUGA MATOS/JC IMAGEM

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O Governo de Pernambuco decretou 75 municípios do estado em Situação de Emergência por estiagem. A falta de chuvas em pontos do Sertão e do Agreste tem provocado seca hidrológica nos reservatórios da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e impactos na agropecuária.

Impactos da estiagem

De acordo com o Decreto nº 60.960, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30), a medida foi adotada diante da redução das chuvas, da queda das reservas hídricas superficiais e dos prejuízos causados à agropecuária nas regiões atingidas.

O texto considera que os municípios afetados enfrentam dificuldades para superar os danos e estabelece que as secretarias estaduais e demais órgãos do Executivo deverão adotar as medidas necessárias para enfrentar os efeitos da estiagem, conforme suas competências.

O que significa situação de emergência

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a situação de emergência é decretada quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local.

Nesses casos, o município ainda consegue atuar, mas necessita de apoio estadual ou federal para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais. A medida também permite o acesso a recursos federais destinados a ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento de serviços e recuperação de infraestrutura.

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Municípios em situação de emergência

estiagem é um período temporário de ausência de chuvas, geralmente mais curto do que uma seca prolongada. Apesar de transitória, pode provocar impactos significativos, especialmente durante períodos críticos para a agricultura e para o abastecimento de água.

O decreto de Situação de Emergência por estiagem tem duração de 180 dias e inclui 75 municípios do Agreste e Sertão:

  1. Afogados da Ingazeira
  2. Afrânio
  3. Águas Belas
  4. Alagoinha
  5. Araripina
  6. Arcoverde
  7. Belém do São Francisco
  8. Belo Jardim
  9. Betânia
  10. Bodocó
  11. Bom Conselho
  12. Brejinho
  13. Brejo da Madre de Deus
  14. Buíque
  15. Cabrobó
  16. Caetés
  17. Calumbi
  18. Capoeiras
  19. Carnaíba
  20. Carnaubeira da Penha
  21. Cedro
  22. Custódia
  23. Dormentes
  24. Exu
  25. Flores
  26. Floresta
  27. Granito
  28. Iati
  29. Ibimirim
  30. Iguaracy
  31. Ingazeira
  32. Ipubi
  33. Itaíba
  34. Itapetim
  35. Jataúba
  36. Jatobá
  37. Lagoa Grande
  38. Manari
  39. Mirandiba
  40. Moreilândia
  41. Orocó
  42. Ouricuri
  43. Paranatama
  44. Parnamirim
  45. Pedra
  46. Pesqueira
  47. Petrolândia
  48. Petrolina
  49. Poção
  50. Quixaba
  51. Salgueiro
  52. Saloá
  53. Sanharó
  54. Santa Cruz
  55. Santa Cruz da Baixa Verde
  56. Santa Cruz do Capibaribe
  57. Santa Filomena
  58. Santa Maria da Boa Vista
  59. Santa Terezinha
  60. São Bento do Una
  61. São José do Belmonte
  62. Serra Talhada
  63. Serrita
  64. Sertânia
  65. Solidão
  66. Tabira
  67. Tacaratu
  68. Taquaritinga do Norte
  69. Terra Nova
  70. Trindade
  71. Triunfo
  72. Tupanatinga
  73. Tuparetama
  74. Venturosa
  75. Verdejante

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