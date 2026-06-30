Pernambuco decreta Situação de Emergência em 75 municípios por estiagem e seca hidrológica
Decreto vale por 180 dias e abrange municípios afetados pela estiagem, com impactos nos reservatórios da Compesa e na agropecuária
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O Governo de Pernambuco decretou 75 municípios do estado em Situação de Emergência por estiagem. A falta de chuvas em pontos do Sertão e do Agreste tem provocado seca hidrológica nos reservatórios da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e impactos na agropecuária.
Impactos da estiagem
De acordo com o Decreto nº 60.960, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30), a medida foi adotada diante da redução das chuvas, da queda das reservas hídricas superficiais e dos prejuízos causados à agropecuária nas regiões atingidas.
O texto considera que os municípios afetados enfrentam dificuldades para superar os danos e estabelece que as secretarias estaduais e demais órgãos do Executivo deverão adotar as medidas necessárias para enfrentar os efeitos da estiagem, conforme suas competências.
O que significa situação de emergência
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a situação de emergência é decretada quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local.
Nesses casos, o município ainda consegue atuar, mas necessita de apoio estadual ou federal para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais. A medida também permite o acesso a recursos federais destinados a ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento de serviços e recuperação de infraestrutura.
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Municípios em situação de emergência
A estiagem é um período temporário de ausência de chuvas, geralmente mais curto do que uma seca prolongada. Apesar de transitória, pode provocar impactos significativos, especialmente durante períodos críticos para a agricultura e para o abastecimento de água.
O decreto de Situação de Emergência por estiagem tem duração de 180 dias e inclui 75 municípios do Agreste e Sertão:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Águas Belas
- Alagoinha
- Araripina
- Arcoverde
- Belém do São Francisco
- Belo Jardim
- Betânia
- Bodocó
- Bom Conselho
- Brejinho
- Brejo da Madre de Deus
- Buíque
- Cabrobó
- Caetés
- Calumbi
- Capoeiras
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Cedro
- Custódia
- Dormentes
- Exu
- Flores
- Floresta
- Granito
- Iati
- Ibimirim
- Iguaracy
- Ingazeira
- Ipubi
- Itaíba
- Itapetim
- Jataúba
- Jatobá
- Lagoa Grande
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Ouricuri
- Paranatama
- Parnamirim
- Pedra
- Pesqueira
- Petrolândia
- Petrolina
- Poção
- Quixaba
- Salgueiro
- Saloá
- Sanharó
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São Bento do Una
- São José do Belmonte
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaratu
- Taquaritinga do Norte
- Terra Nova
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Venturosa
- Verdejante