Pernambuco decreta Situação de Emergência em 75 municípios por estiagem e seca hidrológica

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Decreto vale por 180 dias e abrange municípios afetados pela estiagem, com impactos nos reservatórios da Compesa e na agropecuária

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O Governo de Pernambuco decretou 75 municípios do estado em Situação de Emergência por estiagem. A falta de chuvas em pontos do Sertão e do Agreste tem provocado seca hidrológica nos reservatórios da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e impactos na agropecuária.

Impactos da estiagem

De acordo com o Decreto nº 60.960, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30), a medida foi adotada diante da redução das chuvas, da queda das reservas hídricas superficiais e dos prejuízos causados à agropecuária nas regiões atingidas.

O texto considera que os municípios afetados enfrentam dificuldades para superar os danos e estabelece que as secretarias estaduais e demais órgãos do Executivo deverão adotar as medidas necessárias para enfrentar os efeitos da estiagem, conforme suas competências.

O que significa situação de emergência

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a situação de emergência é decretada quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local.

Nesses casos, o município ainda consegue atuar, mas necessita de apoio estadual ou federal para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais. A medida também permite o acesso a recursos federais destinados a ações de socorro, assistência humanitária, restabelecimento de serviços e recuperação de infraestrutura.

Municípios em situação de emergência

A estiagem é um período temporário de ausência de chuvas, geralmente mais curto do que uma seca prolongada. Apesar de transitória, pode provocar impactos significativos, especialmente durante períodos críticos para a agricultura e para o abastecimento de água.

O decreto de Situação de Emergência por estiagem tem duração de 180 dias e inclui 75 municípios do Agreste e Sertão:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Águas Belas

Alagoinha

Araripina

Arcoverde

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cabrobó

Caetés

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Paranatama

Parnamirim

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quixaba

Salgueiro

Saloá

Sanharó

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São Bento do Una

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

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