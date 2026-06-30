Mosteiro de São Bento é entregue após restauração e governo anuncia Escola de Restauro de Pernambuco

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As obras foram realizadas por meio do Novo PAC, em parceria entre o Governo Federal, o Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Olinda

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O Mosteiro de São Bento, um dos principais patrimônios históricos e religiosos de Olinda, foi entregue nesta terça-feira (30) após passar por um amplo processo de restauração.

A solenidade reuniu autoridades municipais, estaduais e representantes de órgãos de preservação do patrimônio, além de marcar também a reabertura da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, fechada desde 2015, que será retomada em uma programação própria.

Investimentos

As obras foram realizadas por meio do Novo PAC, em parceria entre o Governo Federal, o Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Olinda. Dos R$ 17,8 milhões investidos nas intervenções, R$ 16,4 milhões foram destinados à restauração do Mosteiro de São Bento.

Durante a cerimônia, a governadora Raquel Lyra destacou a importância da preservação do patrimônio histórico como forma de fortalecer a identidade cultural e religiosa do Estado. Em discurso, ela afirmou que a recuperação de monumentos históricos representa mais do que a restauração das estruturas físicas.

"Quando a gente trabalha para restaurar espaços onde é possível professar a fé, isso restaura comunidades", afirmou.

Escola Restauro de Pernambuco

A governadora também anunciou a criação da Escola de Restauro de Pernambuco, iniciativa voltada à formação de profissionais especializados para atuar na recuperação do patrimônio histórico. Segundo ela, a proposta busca ampliar a mão de obra qualificada e gerar oportunidades de trabalho na área.

"Vamos montar a Escola de Restauro de Pernambuco para formar pessoas que possam trabalhar com restauração e levar sustento para suas famílias a partir desse ofício", disse.

Raquel Lyra destacou ainda que Pernambuco investe cerca de R$ 200 milhões na recuperação de patrimônios históricos, sendo R$ 90 milhões em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC, e R$ 110 milhões com recursos do Estado.

Ela ressaltou que os espaços restaurados precisam permanecer vivos e cumprir uma função para a população.

"Um lugar só é bom para visitar quando também é bom para viver. Ninguém é grande se não cuida da sua história, da sua cultura, da sua fé, dos seus valores e das suas tradições", afirmou.

Trabalho de preservação

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, classificou o conjunto de intervenções como o maior programa de restauração da história de Pernambuco. Segundo ela, em três anos e meio de gestão, o Estado já realizou intervenções em 17 bens históricos.

"A preservação em Pernambuco está sendo tratada como deve ser. Hoje estamos entregando mais um importante patrimônio restaurado e consolidando um trabalho que envolve diferentes áreas do Governo do Estado", destacou.

Renata também ressaltou que o trabalho de preservação vai além das obras físicas e envolve ações integradas entre diferentes secretarias estaduais para garantir novos usos aos imóveis históricos e assegurar sua conservação.

Durante a programação, também foi lançado o livro Mosteiro de São Bento de Olinda – O Patrimônio Cultural no Novo PAC, terceiro volume da Coleção Restauro, que reúne o registro das obras realizadas no monumento e apresenta detalhes do processo de recuperação do patrimônio histórico.



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